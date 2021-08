2 Endlich wieder Livemusik: Wie gut Feiern mit Abstand geht, zeigte am Mittwoch der Auftakt des Balinger Open-Air-Sommers mit I Dolci Signori (rechts). Foto: Engelhardt

La dolce Vita im Sinn, italienische Klänge im Ohr und Sonne im Herzen: Italo-Pop zum Träumen gab es am Mittwoch zum Auftakt des Balinger Open-Air-Sommers. I Dolci Signori versüßte den Besuchern den etwas anderen Sommerabend auf dem Messegelände.

Balingen - Musik muss von Herzen kommen, nur dann ist sie richtig gut. Und das beherrschen die Mitglieder von I Dolci Signori aus dem Effeff.

In ihrem Portfolio haben die sechs Musiker viele unvergessliche Hits aus Italien. Ob es dabei um die ganz großen Gefühle geht oder um eher alltägliche Dinge, die Liedzeilen von Künstlern wie Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Zucchero und Konsorten sind nicht nur schön anzuhören, sondern berühren die Zuhörer. Unvergessliche Melodien voller Melancholie sorgen so für manchen Gänsehautmoment. Doch auch Feiern können die Italiener, nicht nur wenn sie – wie kürzlich geschehen – Fußball-Weltmeister werden.

Ein rundum gelungener Abend am Fuß der Schwäbischen Alb, wenn da nicht das leidige Thema Wetter gewesen wäre. Nein, die dunklen Wolken wollten am Mittwoch partout nicht Platz machen, sondern schickten immer wieder feuchte Grüße zur Erde. Doch das bisschen Nass machte weder Musikern noch Besuchern etwas aus. "Wir haben jede Menge Sonne im Gepäck", betonte Gitarrist Ricardo Belli gleich zu Beginn. Und eine Besucherin kommentierte ihren Blick in den Himmel ganz lapidar: "Wer braucht schon schönes Wetter, wir machen auch so kräftig Stimmung." Und sie sollte nicht der einzige Musikfan an diesem Abend sein, der dieses Motto mit Elan umsetzte.

Da wurde geklatscht, mitgesungen und auch getanzt. Hin und wieder verklärten sich die Blicke der Musikliebhaber auch etwas und dann fühlten sie den Herzschmerz der Komponisten nach. "Diese Musik muss man einfach lieben", sagte eine Besucherin mit italienischen Wurzeln. Und auch ihr Mann, ein gestandener Schwabe, konnte und wollte sich dem Zauber des südländischen Liedguts nicht entziehen und stimmte kräftig mit ein.

Oliver Thomas und "Südlich von Stuttgart"

Heute geht der Balinger Open-Air-Sommer in die zweite Runde. Oliver Thomas und Band spielen ab 19.30 Uhr auf dem Messegelände. Und wer den 1,95 Meter großen Schlagersänger kennt, weiß, dass er und seine Musiker ein wahres musikalisches Feuerwerk abbrennen lassen werden.

Ebenfalls seit vielen Jahren eine feste Größe in der Musikszene ist "Südlich von Stuttgart". In Sextett-Besetzung wird die Formation am Freitag, ebenfalls ab 19.30 Uhr, den krönenden Abschluss des Balinger Open-Air-Sommers bilden. Für beide Veranstaltungen sind noch Eintrittskarten verfügbar.

Die haben sich so manche Besucher des Italo-Pop-Abends dagegen längst gesichert. "Wir sind an allen drei Abenden hier", erklärt ein Ehepaar aus Albstadt. "Wir mussten so lange auf Livemusik verzichten, da wollen wir jetzt natürlich nichts verpassen." Einen Vorsatz, den sich auch eine Kameradschaft am Nachbartisch gefasst hatte. "Wir genießen es, drei Tage lang tolle Musiker erleben zu dürfen", sagen die Besucher, die aus verschiedenen Stadtteilen von Balingen kommen.

Nicht nur Kurzentschlossene dürften sich auch darüber freuen, dass die Wettervorhersagen Besserung versprechen.