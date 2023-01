5 Andreas und Helga Weiblen (vorne links) begleiteten mit Vertretern der Balinger Loable und Feuerhexen die Taufe der ersten sieben Balinger Mühltor-Gerber. Foto: Beck

Begleitet von den Loable und Feuerhexen erhielten am Wochenende die ersten sieben Mühltor-Gerber ihre Taufe. Neben dem traditionellen Fackelumzug organisieren die Narren heuer auch den ersten Balinger Narrensprung.















Balingen - Bereits im Januar 2021 gab es grundlegende Neuerungen in der Balinger Fasnetslandschaft. Damals wurde zum 20-jährigen Bestehen der Feuerhexen der Mühltor-Gerber als neue Figur gegründet. Gleichzeitig lösten sich die Balinger Loable und die Balinger Feuerhexen als Einzelvereine auf und fusionierten zusammen mit dem Mühltorgerber als Narrenzunft Balingen. Nun wurden die ersten sieben Dachse, so werden die Gerber-Lehrlinge bezeichnet, mittels einer Taufe in den Stand eines vollwertigen Mühltor-Gerbers erhoben.

1482 gab es die erste Gerbermühle

Als Zeremonienmeister fungierte Andreas Weiblen, der Sohn von Helga und Rolf Weiblen, die bis 1994 die letzte Gerber-Werkstatt am Balinger Mühlkanal führten. Andreas Weiblen trat in die elterlichen Fußstapfen und betreibt seine eigene Werkstatt in der Schweiz. Von ihm beziehen die Balinger Narren auch das Leder für die Schürze und das Kopftuch des Mühltor-Gerbers. So ist etwa bereits im Jahr 1328 der erste Balinger Gerber urkundlich belegt, 1482 gab es die erste Gerbermühle und 1776 waren über 60 Gerbermeister an der Eyach, beziehungsweise am Mühlkanal ansässig.

Mit Mühlkanalwasser getauft

Und eben dort, am Mühlkanal, fand die Taufe statt, der eine Prüfung voranging. So mussten die Täuflinge ihr Geschick im Umgang mit der Fellzange, dem typischen Gerberwerkzeug, beweisen, in dem sie sich mit dieser gegenseitig einen hochprozentigen Holzbecher einflößten. Alsdann wurden sie nacheinander von Gerbermeister Andreas Weiblen mit einer Schöpfkelle Mühlkanalwasser getauft. Zudem bekam jeder Täufling den Gerberstempel auf seine Lederschürze eingebrannt. Die erste Taufe erhielt Nadine Karl, Häs-Wartin der Narrenzunft.

Erster Balinger Narrensprung

Neben der neuen Gerberfigur gibt es noch eine Neuheit in der Balinger Fasnet. Zusammen mit der Frommerner Oberhexe Kim Eppler hat Andreas Hebrank den ersten Balinger Narrensprung in die Wege geleitet, der von allen neun Balinger Narrenvereinen gemeinsam organisiert wird: der Narrenzunft Balingen, der Narrenzunft Frommern, der Narrenzunft Rosswangen, der Balinger Binsenhexen, der Balinger Eyachhexen, der Engstlatter Sandsäcke und der Engstlatter Lumpenkapelle halbaHEH, der Erzinger Pflommasäck sowie der Ostdorfer Kauntahexen. Insgesamt werden an die 400 Narren nach und nach aus den Seitenstraßen auf den Balinger Marktplatz springen und zwar jeweils aus der Himmelsrichtung, in der auch ihre Heimat liegt.

Großer Fasnetsumzug

Der Balinger Narrenfahrplan lautet wie folgt: Am Samstag, 11. Februar, beginnt um 13.33 Uhr die Kinderfasnet in der Volksbank-Messehalle und um 18.66 Uhr startet der 24. Balinger Fackelumzug in der Stadtmitte. Zu diesem werden rund 2200 Hästrägern erwartet. Am schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, stürmen die Narren das Rathaus. Und am Freitag, 17. Februar, ist auf 14.30 Uhr der erste Balinger Narrensprung auf dem Balinger Marktplatz angesetzt.