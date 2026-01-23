Balinger MMA-Power: Die Prinzessin mit der eisernen Faust, der albanische Adler und der Quizmaster

Alina Dalaslan, Arijan Topallaj und Emilio Quissua aus dem Balinger MMA-Stall Planet Eater steigen am 31. Januar in Stuttgart in den Käfig.
Manche Geräusche brennen sich unmissverständlich in unser Gedächtnis ein, wie das Knirschen des Neuschnees unter den Schuhsohlen oder das Rauschen des Meeres. Der Aufprall eines Boxhandschuhs auf einer Pratze ist eines dieser Geräusche. Der laute Knall des wuchtigen Aufpralls, gefolgt von einem stumpfen Echo, das sich seinen Weg durch den gesamten Raum bahnt. Verbringt man eine Weile in einem Kampfsport-Gym, wird man dutzende Male mit diesem charakteristischen Geräusch konfrontiert. Wieder und wieder, rhythmisch, fast schon melodisch.