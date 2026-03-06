Balinger MMA-Kämpfer Shawn da Silva: Der verrückte Typ ist endlich wieder da

Der Balinger MMA-Kämpfer Shawn da Silva gibt in Hamburg sein lang ersehntes Comeback. Der 30-Jährige hat schon viel erlebt – und mindestens genauso viel noch vor.
Der Mann mit dem klangvollen Namen und dem mindestens genauso extravaganten Kampfstil gibt am Samstagabend in Hamburg sein Oktagon-Debüt. Unter anderem wegen des klangvollen Namens ist Shawn Marcos Claudino da Silva besser bekannt als „Vato Loco“. Der Spitzname stammt von dem Hollywood-Film „Blood In Blood Out“ ab und bedeutet aus dem Spanischen übersetzt so viel wie verrückter Typ. „Irgendwie passt das ja auch zu meinem Kampfstil“, erzählt da Silva lachend. Der Film habe ihn in seiner Jugend sehr geprägt – der Spitzname ist bis heute geblieben. „Auch hier im Gym nennen mich alle einfach nur Vato.“