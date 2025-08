In dieser Woche, genauer gesagt am Mittwoch, 6. August, startet das 17. Balinger Kulturfestival auf dem Marktplatz – und verspricht erneut einige musikalische Leckerbissen.

An sieben Abenden treten die unterschiedlichsten Künstler auf der Bühne auf. Den Anfang macht die Stuttgarter Formation Caballo Negro am Mittwoch. Am Donnerstag, 7. August, wird der Schwoißfuß- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein mit seiner Band Franz Mayer Experience Welthits auf Schwäbisch präsentieren.

Am Freitag, 8. August, kommen die Balinger wieder in den Genuss des liebgewonnenen Konzepts „BL Best of“. Ohne Pause bietet der Abend über drei Stunden geballte Musik aus den unterschiedlichsten Genres.

Volksmusik- und Schlagerfestival zum Abschluss

Weiter geht es am Dienstag, 12. August, mit Folk- und Celtic-Rock von Celtica. Die sechsköpfige Rockband Go Ahead aus dem Raum Stuttgart tritt am Mittwoch, 13. August, auf. Eine New Orleans Jazz Party liefern am Donnerstag, 14. August, The Sazerac Swingers.

Das große Finale des Balinger Kulturfestivals steigt am Freitag, 15. August, mit dem dritten Balinger Volksmusik- und Schlagerfestival – unter anderem mit mit Frank Cordes.