Das ist einmalig in der Region: An sieben Abenden finden Konzerte auf dem Balinger Marktplatz statt – alle bei freiem Eintritt. Schlagerfans dürfte sich besonders auf die zweite Auflage des Volksmusik- und Schlagerfestivals mit Alexandra Hofmann freuen.

Veranstalter ist wie in den Vorjahren die Stadthalle Balingen, die dabei von zahlreichen Partnern und Sponsoren unterstützt wird.

Den Auftakt bilden am Mittwoch, 7. August, „Dr. Mablues and the detail horns“, die erstmalig mit ihrem einzigartigen Mix aus bläserbetontem Rhythm‘n Blues, Rock und Soul beim Kulturfestival am Start sind. Ihnen folgen am Donnerstag die Formation Latin Spirit aus dem Großraum Stuttgart, die sich den lateinamerikanischen Rhythmen widmen werden.

Die siebte Auflage von „BL best of“ bildet am Freitag, den 9. August den Abschluss der ersten Woche. Um den Zeitplan von den insgesamt fünf Bands des Abends ein wenig zu entzerren, gehen Rockmeister, BLPD, Women Legends, The Mushrooms und Soul Driver bereits um 18.30 Uhr auf die Bühne.

Musikalische Zeitreise

Die zweite Festival-Woche startet am Dienstag, 13. August, mit den Monotypes aus Gießen. Sie begeben sich mit ihrer Rock’n Roll- und Beatmusik auf eine Zeitreise in die 50-er und 60-er Jahre und schlagen zugleich eine Brücke ins heute, denn neben Songs der Beatles, Chuck Berry, Little Richard erklingen auch aktuelle Chart-Hits in ungewöhnlichem Gewand.

Star der Schlagerwelt

Auf handgemachten Schwabenrock, in erster Linie aus der Feder von Wolle Kriwanek und Paul Vincent, setzt am Mittwoch, 14. August, Gitze & Band, ehe Larún einen Tag später am 15. August das Publikum mit ihrer keltisch-irischen Musik in ihren Bann ziehen möchte.

An Gartenschau-Erfolg anknüpfen

Der letzte Abend des Festivals startet bereits am Freitag, 16. August, um 18 Uhr. Das zweite Balinger Volksmusik- und Schlagerfestival möchte dabei an einen Erfolg der Gartenschau anknüpfen. Bei der Fortsetzung steht als regionale Band der Mühle Express auf der Bühne.

Als Stargast tritt an diesem Abend Alexandra Hofmann auf. Die Sängerin wird nach ihrer Sommerpause in See stechen: Auf dem Schiff „MSC Preciosa“ geht es für sie auf „Kreuzfahrt zum Nordkap“. Hofmann setzt sich für den von ihr gegründeten Verein „Sonnenkinder“ ein. Dieser wurde 2022 gegründet und unterstützt Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die Spendengelder fließen zum Beispiel in Hospizeinrichtungen oder an die Kinderkrebshilfe.

Sieben Konzerte bei freie Eintritt

Aus Frankreich reist Pauline nach Balingen. Das Trio Volksbeat kommt aus Tirol und sorgt für volkstümliche Klänge, die mit modernem Schwung versehen sind.

Zum Festival gib es einen Flyer, der auf der Homepage www.stadthalle-balingen.de zum Download bereitsteht und zusätzlich in der letzten Juliwoche an alle Balinger Haushalte verteilt wird.

An den sieben Abenden stehen jeweils ab 19 Uhr – an den beiden Freitagen bereits ab 18.30 beziehungsweise 18 Uhr – sieben Konzerte bei freiem Eintritt auf dem Programm. Die Bewirtung unter der Regie von „Best for Fest“ beginnt spätestens um 18 Uhr und endet jeweils um 23 Uhr.