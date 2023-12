1 Seit Freitag ist die „Römerklause“ in der Balinger Kameralamtstraße geschlossen. Foto: Marschal

Sie war zweites Wohnzimmer und einfach Kult: Am Freitag hatte die “Römerklause“ letztmals geöffnet. 42 Jahre lang wurde die „Klause“, wie sie von Balingern meist abgekürzt wurde, von „Kali“ und Sissi geführt.









Die letzte echte Eckkneipe Balingens – ihr Eingang ist nämlich tatsächlich an der Ecke – ist Geschichte. Am Freitag hatte die „Römerklause“ mit den vielen kultigen Blechschildern an den Wänden nach 42 Jahren das letzte Mal geöffnet.