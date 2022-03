2 Handwerker hängen die Decke ab. Im Balinger Krankenhaus haben die Arbeiten für die Kinderklinik und die Palliativstation begonnen. Foto: Fleiner

Im Balinger Krankenhaus wird kräftig angepackt: Die Kinderklinik und die Palliativstation sollen 2023 fertig sein.















Balingen - Am Balinger Standort des Zollernalb-Klinikums haben in dieser Woche die Arbeiten für die Einrichtung der geplanten Palliativstation und der Kinderklinik begonnen.

Die Baustelle wurde nach Angaben des Klinikums eingerichtet, Staubwände wurden erstellt, die Elektro-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen wurden stillgelegt. Anschließend beginnen der Rohbau und die Installation der Elektrik, Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen.

Eröffnet werden soll die Palliativstation im Januar 2023. Die beiden Stationen der Kinderklinik sollen ebenfalls im Januar (Allgemeinpädiatrie) und im Mai nächsten Jahres (Neonatologie) in Betrieb gehen.

"Wir freuen uns sehr, dass die baulichen Maßnahmen für die Kinderklinik und die Palliativstation nun in die Umsetzung gehen", so Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer des Zollernalb-Klinikums: "Beide Projekte stellen ergänzend zu unserem bisherigen Leistungsspektrum wichtige Schwerpunkte zur heimatnahen Versorgung der Bevölkerung in der Region dar."