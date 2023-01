3 Evelyn Enslin und Holger Schuldt stehen im Fachwerk, das vor Kurzem freigelegt wurde. Foto: Dick

Seit dem letzten Besuch der Schwabo-Redaktion im "Hostel" im August 2021 ist hier enorm viel passiert. So viel, dass der avisierte Eröffnungstermin – die Gartenschau – mehr als eingehalten wird. Ein Blick ins Innere der Herberge.















Link kopiert

Balingen - Von außen sieht das denkmalgeschützte Gebäude an der Ebertstraße 15 noch aus wie eh und je. Innen an aber sind Licht- und Heizstrahler aufgestellt, sowie Leitern und alles andere, was Maler, Schreiner und Co. benötigen. Baustaub liegt in der Luft, eine Säge kreischt.

Evelyn Enslin und Holger Schuldt von der Isinger Schreinerei Enslin hatten das Haus gekauft und zeigen heute, was sich getan hat. "Vom Landratsamt gab’s die Baufreigabe. Dann haben wir energetisch saniert, neue Elekrizität verlegt und Brandschutz installiert", sagt Schuldt und zeigt den Raum im Erdgeschoss, der einmal das Bistro werden soll.

Besonders stolz sind sie aufs Fachwerk

Hier wird gerade schwer gearbeitet. Besonders stolz sind Enslin und Schuldt auf das Fachwerk, das dort kürzlich freigelegt wurde. "Es geht also in Riesenschritten voran", kommentiert Enslin. "Am 1. April wird übergeben. Da wird der Innenausbau fertig sein."

Doch wer wird der Pächter?

Aber wer wird denn nun der Pächter? Der ursprüngliche Plan war, dass Bären-Wirt Patrick Streicher übernimmt. Aber nun prangt am Gebäude ein riesiges Banner mit dem Schriftzug "Pächter für unser Hostel gesucht". Enslin und Schuldt bestätigen: "Patrick Streicher hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. Aus persönlichen Gründen", wie sie noch sagen. Streichers Entscheidung habe nichts mit der geschäftlichen Beziehung zwischen der Schreinerei und dem Bären zu tun, betont Enslin.

Beides ist ein großer Aufwand

Nun gebe es mehrere Bewerber, entschieden habe man sich noch nicht. Eines sei aber schon sicher: Das Hostel mit seinen 24 Betten und das Bistro, in dem mal Mittagstisch angeboten werden soll, werden getrennt verpachtet. "Beides zu betreiben ist ein großer Aufwand. Unsere Bewerber wollten immer nur entweder das Bistro oder aber das Hostel pachten."

Im ersten Stock, der über eine urige hölzerne Treppe erreicht wird, sind derzeit die Maler und die Flaschner am Werk. Toiletten, Badezimmer, Mehrbettzimmer, Flur: Überall wird geschafft, es riecht nach frischer Farbe.

Wie aus einer anderen Welt

Die Tür zum Mehrbettzimmer sieht aus wie aus einer anderen Welt: Sie ist hölzern, hat eine metallene Klinke, ist schwer und "vintage", wie Schuldt fröhlich sagt. An der Tür wurden alte Lackschichten entfernt, und jetzt hat sie einen Charme, den man heute an Zimmertüren eher selten sehen kann. "Das Mobiliar im Zimmer wird zur Tür passen, auch wenn wir es neu schreinern", verspricht Evelyn Enslin. Das gleiche Bild im zweiten Stock, hier entstehen vorwiegend Doppelzimmer.

Jetzt sind es noch gut zwei Monate, bis innen alles fertig sein soll. Die Gartenschau wird einen weiteren Monat später, am 5. Mai, eröffnet. Dann werden Enslin und Schuldt einen langen Weg seit dem Kauf des Gebäudes im Jahr 2020 zurückgelegt haben.

Das "Finale" in Sicht

Das "Finale" nun in Sicht, sagt Enslin: "Nach all der Anstrengung, Herzblut und Arbeit, die wir in das so anspruchsvolle Projekt gesteckt haben, wird bei mir wird die Freude überwiegen, dass wir’s geschafft haben, dieses tolle Gebäude zu erhalten. Es mit Liebe zum Detail zu sanieren und mit neuem Leben zu füllen." Sie wünsche sich, dass die Pächter und die Balinger sowohl das ›Bistro‹ als auch das ›Hostel im alten Spital‹ genauso in ihr Herz schließen, wie sie es bereits getan habe.

INFO:

Das Gebäude, das nun ein Hostel wird, war nach dem Stadtbrand 1809 errichtet worden, als sogenanntes Spital. Ein Krankenhaus, wie man meinen sollte, war es aber nicht – sondern eine Kombination aus Altersheim und Armenhaus. Zuletzt waren in dem Gebäude Wohnungen eingerichtet, und im Erdgeschoss des damals städtischen Hauses hatte bis 2017 die Mobile Jugendarbeit ihren Sitz.