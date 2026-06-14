Der Balinger Hospizdienst hat ein neues Angebot: das Trauerbänkle auf dem Friedhof. Was dahintersteckt und warum Trauer für jeden Menschen anders aussieht.
Wenn die drei Frauen vom Sterben sprechen, dann fallen Worte wie „friedlich“, „intensive Nähe“ und „Einverständnis“. Einen Menschen in den Tod zu begleiten, fühle sich an, als würde die Zeit plötzlich stillstehen, sagt Silvia Häfele. Seit mehr als 25 Jahren steht sie Menschen in ihrer letzten Lebensphase bei – und ihre Angehörigen in der Zeit danach.