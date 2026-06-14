Der Balinger Hospizdienst hat ein neues Angebot: das Trauerbänkle auf dem Friedhof. Was dahintersteckt und warum Trauer für jeden Menschen anders aussieht.

Wenn die drei Frauen vom Sterben sprechen, dann fallen Worte wie „friedlich“, „intensive Nähe“ und „Einverständnis“. Einen Menschen in den Tod zu begleiten, fühle sich an, als würde die Zeit plötzlich stillstehen, sagt Silvia Häfele. Seit mehr als 25 Jahren steht sie Menschen in ihrer letzten Lebensphase bei – und ihre Angehörigen in der Zeit danach.​

An diesem Vormittag im Juni steht sie auf dem Balinger Friedhof. Zwischen Friedhofkirche und Aussegnungshalle hat Anne Bitzer auf einer Bank bunte Kissen und flauschige Decken ausgebreitet: das neue Trauerbänkle des Hospizdienstes. Ein Ort für Gespräche über Verlust, Erinnerungen und das Weiterleben. Vier bemalte Holzstelen, die Seelen-Tafeln, haben sie um die Bank herum aufgestellt. Zwei einander zugewandte Engel sind darauf zu sehen. Das Trauerbänkle ist ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot für Friedhofsbesucher.

„Zweimal im Monat sind zwei ausgebildete Trauerbegleiterinnen vor Ort“, sagt Bitzer. Sie ist gelernte Krankenschwester. Nach dem Eintritt in die Rente wollte sie sich ehrenamtlich engagieren. „Ich wollte etwas Sinnvolles machen.“ Mit einem Lächeln schickt die Balingerin hinterher: „Und habe beim Hospizdienst etwas gefunden, was sinnvoll und erfüllend ist.“

Mitgefühl ja, Mitleid nein

Hinter dem neuen Angebot steckt eine Idee, die Silvia Häfele schon seit mehr als einem Jahr beschäftigt. Die Sterbe- und Trauerbegleiterin erlebt in ihrer Arbeit immer wieder, wie unterschiedlich Menschen mit Verlust umgehen – und wie gut es tun kann, mit jemandem darüber zu sprechen.

Trauerbegleitung bedeutet für Gabi Kunze, sich selbst zurückzunehmen. Da zu sein. Zuzuhören. „Es gibt nicht die eine Form von Trauer oder den einen Trauerprozess. Sie ist vielschichtig“, sagt die ehemalige Religionslehrerin. Auch sie hat eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Aus Konstanz kennt Kunze das Humorbänkle. Eine öffentliche Bank am See, die Menschen dazu einlädt, miteinander zu sprechen und einander zum Lachen zu bringen.

Mit den eigenen Kräften haushalten

Daran angelehnt ist das neue Angebot des Hopsizdienstes. Lachen und Trauern stünden einander nicht konträr gegenüber, sagt Kunze. „In unserem Trauercafé erleben wir auch mal leichte Momente, in denen Trauernde miteinander lachen.“ Denn Trauer verlaufe nicht linear: Auch in der dunklen Zeit gebe es helle Tage. Augenblicke, in denen die Schwere weicht.

Gabi Kunze: „Durch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin habe ich mich selbst noch mal besser kennengelernt. Jeder Mensch trauert. Ich habe auch gelernt, mit der eigenen Trauer umzugehen.“ Es sei wichtig, mit den eigenen Kräften zu haushalten, um für andere da sein zu können.

Kinder trauern ganz anders als Erwachsene

Ja, es gebe einen entscheidenden Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, betont auch Häfele. „Mitgefühl brauche ich für die Begleitung.“ Mitleid sei in der Trauer hingegen alles andere als hilfreich. Große Worte braucht es meistens gar nicht, sagt die Trauerbegleiterin. „Manchmal sind Worte auch nur eine Flucht.“

Für Trauer gebe es keinen Fahrplan, keine Gebrauchsanweisung. Anstatt sie bekämpfen zu wollen, gehe es eher darum, sie als Begleiter anzunehmen – und den eigenen Umgang mit dem Verlust zu finden. Kinder trauern ganz anders als Erwachsene, sagt Häfele. Sie verstehen häufig nicht, dass der Verstorbene tatsächlich nicht mehr zurückkehrt. Jugendliche hingegen reagieren auf einen Verlust manchmal mit starken Emotionen wie Wut und Ärger, bemerkt Kunze. Zudem kann es zu sozialem Rückzug kommen, indem sie sich von Freunden oder Familienmitgliedern distanzieren. Ebenso könne der gegenteilige Effekt auftreten: Manche Jugendliche reagieren auf die belastende Situation mit verstärktem Austesten von Grenzen oder risikoreichem Verhalten.

Wenn der Trauernde tröstet

Nicht selten begleiten Trauernde nach dem Verlust Schuldgefühle. „Diese Schuldfragen sind breit angelegt.“ Etwa nach einem Suizid. „Es kann gleichzeitig auch Wut entstehen bei den Hinterbliebenen.“ Es gehe zunächst darum, zu ergründen, woher diese Schuldgefühle kommen, sagt Bitzer. War da etwa ein Familienstreit, der nicht mehr geklärt wurde? Das Gefühl, nicht genug da gewesen zu sein? „Auch Kinder suchen oft die Schuld bei sich“, sagt Häfele.

Aus solchen Gesprächen nehmen die Trauerbegleiterinnen immer wieder dieselbe Erfahrung mit: Nicht nur Trauernde selbst sind oft überfordert, sondern auch ihr Umfeld. „In dem Moment, in dem wir mit dem Tod konfrontiert sind, sind wir dann oft nicht gerüstet“, sagt Häfele.

Aus Unsicherheit ziehen sich Freunde, Nachbarn oder Bekannte manchmal zurück. Oder es käme zu der Situation, dass plötzlich der Trauernde den Kondolierenden tröstet. Viele Menschen haben Angst, etwas Falsches zu sagen, so Häfele. Dabei brauche es oft nicht viel, sondern kleine, praktische Gesten: eine Mahlzeit vorbeibringen, Einkäufe erledigen, gemeinsam einen Spaziergang machen. Oder einen Menschen in den Arm nehmen und die Trauer aushalten, ohne sie sofort wegtrösten zu wollen.

Genau dafür soll das Trauerbänkle in Balingen ein Ort sein: für Gespräche, die sonst oft nicht stattfinden. Für Menschen, die zuhören. Und für Trauernde, die mit ihrem Verlust nicht alleinbleiben müssen.

Das Trauerbänkle auf dem Friedhof

Die Trauerbegleiterinnen

der Hospizgruppe Balingen haben einen Platz auf dem Balinger Friedhof eingerichtet, an dem trauernde Menschen miteinander und an bestimmten Terminen auch mit erfahrenen Trauerbegleiterinnen ins Gespräch kommen können. Das Trauerbänkle steht zwischen Friedhofkirche und Aussegnungshalle. Von April bis Oktober sind an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat zwei ausgebildete Trauerbegleiterinnen von 14.30 bis 16.30 Uhr vor Ort. Das Angebot sei gut angelaufen, sagt Initiatorin Silvia Häfele.