Balinger Heimatmuseum: Wieder zurück ins Rampenlicht

„Back to the roots“ heißt die Ausstellung. Ab dem 15. Januar sind Wandmalereien aus dem 11. Jahrhundert zu sehen.
Im Nordflügel: das jüngste Gericht. Im Süden: die Apostel. Neben Gottvater schwebt Erzengel Michael wenige Meter über dem Boden, hat den feixenden Satan fest im Blick. Auf mehr als zehn Metern erzählt der Wandmalerzyklus vom Teufelssturz und vom Endzeitgericht, bei dem die Menschen Rechenschaft ablegen müssen. In hellen Orange- und Türkisnuancen entfaltet sich das Geschehen auf den 2,12 Meter hohen Leinwänden und lädt dazu ein, den Blick wandern zu lassen – zwischen himmlischem Triumph und drohendem Gericht.