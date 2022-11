Radfahren in der Fußgängerzone bald verboten?

"Um Gottes Willen kein Radfahrverbot in der Fußgängerzone": Die Entscheidung und die entsprechende Anpassung der verkehrsrechtlichen Vorgaben hat es im Technischen Ausschuss des Gemeinderats nicht gegeben.















Balingen - Vielmehr ist das Gremium bei einer Gegenstimme mehrheitlich dem Geschäftsordnungsantrag von Uwe Jetter (Grüne) gefolgt und hat das Thema in den Gemeinderat verlagert. Denn, so Jetter, in diesem Fall sollten alle Räte die Chance bekommen, sich zu äußern.

Worum geht es? Auf Empfehlung der Radwegekommission sollte "zur Reduzierung des Konflikt- und Gefährdungspotenzials in der Balinger Fußgängerzone zukünftig das Radfahren nicht mehr erlaubt werden". Kein Vorschlag der Verwaltung, wie Oberbürgermeister Helmut Reitemann anmerkte, sondern das Ergebnis einer Vor-Ort-Besichtigung und einer entsprechenden Studie der Fachhochschule Erfurt. Vor Ort habe sich gezeigt, dass die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit von sieben bis zehn Stundenkilometern verschiedentlich überschritten werde, was für Konfliktpotenzial sorge.

"Möglichkeiten schaffen, nicht verhindern"

Peter Seifert (Grüne) äußerte sich kategorisch gegen eine Sperrung und argumentierte: "Wenn ein Autofahrer durch die Innenstadt rast, sollen wir sie dann für alle Autofahrer sperren?" Aufgabe der Stadt sei es, Möglichkeiten für Radfahrer zu schaffen, nicht zu verhindern.

Er selbst, so Seifert, fahre regelmäßig mit dem Rad auf den Wochenmarkt – selbstverständlich langsam. Dabei habe es nie Konflikte gegeben.

Der Schwarze Peter liegt jetzt beim Gemeinderat

Dietmar Foth (FDP) war der Ansicht, dass der Ausschuss sehr wohl beraten sollte, um dem Gemeinderat eine Empfehlung zu geben. Letzterer müsse dann in zwei Wochen darüber entscheiden. Aber zu einer Vorberatung kam es nicht mehr. Der Schwarze Peter liegt jetzt beim Gemeinderat.