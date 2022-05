Nordrhein-Westfalen Schüsse in Duisburg: Vier Verletzte und viele Spuren

Die Hinweise führen ins Milieu der Rocker und Clans: Am Mittwochabend fallen in Duisburg Schüsse. Vier Menschen werden verletzt, 15 kommen in Gewahrsam. Gefragt sind nun Videos und Fotos von Zeugen.