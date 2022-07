2 Auf dieser Wiese an der Arbeitsagentur präsentieren sich die Balinger Ortsteile während der Gartenschau 2023. Foto: Maier

Wie sollen sich die Balinger Ortsteile auf der Gartenschau präsentieren, die im kommenden Jahr in der Kernstadt über die Bühne geht? Die Antworten darauf liegen nun vor.















Balingen - Annette Stoll-Zeitler von der Gartenschau-Mannschaft legte am Mittwochabend den Stadträten in der Sitzung des Gartenschauausschusses dar, wo und wie sich die Stadtteile den wohl vielen Besuchern im Jahr 2023 zeigen werden.

PMH-Schüler liefern viele Ideen

Ausgetüftelt wurde das Konzept in vielen Gesprächen mit den Ortsvorstehern sowie Schülern der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Eleven häten zahlreiche kreative und tolle Ideen geliefert, so Stoll-Zeitler.

Standort: an der Arbeitsagentur

Als Standort für die Stadtteile-Präsentation festgelegt ist die Wiese nahe der Agentur für Arbeit. Eine zentrale Stelle also, an der zahlreiche Gartenschaubesucher auf ihren Wegen zwischen Stadthalle und City vorbeikommen werden. Dort soll laut Stoll-Zeitler zum einen eine ungefähr zwei Meter hohe Waagen-Skulptur installiert werden: als Sinnbild dafür, dass die Teilorte Balingen in der Balance halten.

"Lebendige Landkarte" und Stelen

Weiter vorgesehen ist eine "Lebendige Landkarte", bestehend aus Pflanzen. Jeder Ortsteil erhält darin ein Beet. Die Landkarte wird rund zehn mal zehn Meter groß. Dazu kommen Stelen, auf denen sich die Ortsteile vorstellen können – was genau dort geschrieben steht, können die jeweiligen Gremien selbst entscheiden. Nach der Gartenschau sollen die Stelen in den Ortsteilen aufgestellt werden.

Kommt noch eine Murmelbahn?

Zu guter Letzt soll noch ein "interaktives Element" die Stadtteile-Wiese bereichern. Was genau es sein wird, steht laut Stoll-Zeitler noch nicht fest, man befinde sich in der Abstimmung. Eine Murmelbahn etwa könnte es sein.

Reuß: gute Lösung

Der Frommerner Rathauschef Stephan Reuß sagte im Namen aller Ortsvorsteher, dass sich die Stadtteile auf diese Möglichkeit der Präsentation freuen, an dieser zentralen Stelle sei das sehr gut möglich. Dank sprach Reuß an die Schüler der PMHS aus für deren Ideen und "wunderbare Entwürfe".

Rege Diskussion über Einbindung

Über die Frage, wie die Stadtteile in die Gartenschau 2023 eingebunden werden, war in den vergangenen Jahren immer wieder rege diskutiert worden. Manche hatten gehofft, Teil des Geländes sein zu können. Oder aber von Vorhaben zu profitieren, die zu früheren Zeitpunkten angedacht waren – etwa dem Radweg durchs Wolfental in Richtung Frommern, der letztlich doch nicht kommt. Für einen gewissen Frust sorgte und sorgt bis heute der Umstand, dass wegen der Kosten für das Großprojekt, von dem städtebaulich allein die Kernstadt profitiert, viele Anliegen in den Ortsteilen aus finanziellen Gründen nicht angegangen werden.