Blick von oben: Rund um das Zollernschloss entstehen an der Eyach in Balingen neue grüne Bereiche.

Vorhaben: Bauarbeiten für weiteren wichtigen Abschnitt der Balinger Gartenschau stehen nun an

Balingen. Für einen weiteren wichtigen Abschnitt hin zur Balinger Gartenschau 2023 beginnen an diesem Montag, 28. Juni, die Bauarbeiten: Die Wassergärten rund um das Balinger Zollernschloss sowie der neue Radweg entlang des Bizerba-Geländes sind nun an der Reihe.

Bereits am Wochenende erfolgte eine Elekrobefischung in der Eyach in Vorbereitung der Arbeiten im Gewässer. Das Abfischen ist nach Angaben der Stadtverwaltung notwendig, damit die Fische durch die Arbeiten und der damit verbundenen Gewässereintrübung in der Eyach nicht gestört werden. Die eingesammelten Fische werden an einer anderen Stelle wieder ins Gewässer eingesetzt.

Die Elekrobefischung ist eine von vielen Auflagen, die während des vorangegangenen wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zum Schutz in der Eyach und Steinach lebender Tiere und Pflanzen aufgestellt wurden. Bei diesen Arbeiten am und in den Flüssen würden stets die naturschutzrechtlichen und ökologischen Belange berücksichtigt. Fäll- und Rodungsarbeiten seien nur außerhalb der Vogelbrutzeiten im Zeitraum von Oktober bis März zulässig, die Arbeiten im Gewässer nur von Juni bis Oktober erlaubt. Hier gelte es, die Lebensbedingungen der in Balingens Gewässern lebenden Groppe zu gewährleisten, die zu den bedrohten Tierarten zähle und daher einen besonderen Schutz genieße.

Zu Beginn der Bauarbeiten wird eine regelmäßig anfallende Unterhaltungsmaßnahme ausgeführt: Der Bereich des Stauwehrs am Zollernschloss wird ausgebaggert, um die Anlandungen abzutragen, die von der Strömung über die Zeit angeschwemmt wurden und sich vor dem Wehr sammeln. Daran schließen sich die Gestaltungs- und Modellierungsarbeiten an den Ufern rund um das Zolllernschloss für die Wassergärten an. Die Wassergärten erfüllen einen der wichtigsten Gestaltungsschwerpunkte der Gartenschau: das Wasser erlebbar zu machen. Mit dem neuen Zollernschloss-Steg und den Eyachterrassen entsteht ein ganz neuer Ort mit hoher Aufenthaltsqualität rund um das Zollernschloss, der die Möglichkeit bietet, auf Flussniveau an die Eyach zu gelangen und von dort einen tollen Ausblick auf das Zollernschloss, den Eyachbogen und den Mündungsbereich der Steinach zu genießen. Die Arbeiten werden mit den Eyachterrassen zur Gartenschau fertiggestellt, im Gartenschaujahr in voller Pracht erscheinen und zum Verweilen, Flanieren und Genießen einladen, so die Verwaltung.