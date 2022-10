2 Schwimmer aus Terracotta: Auch diese Skulptur von Renate Hofer wird während der Gartenschau zu sehen sein. Foto: Skarlatoudis

Teilweise sind die Arbeiten schon fertig, teilweise sind die Künstler noch damit zugange. Die Kunst für die Gartenschau 2023 in Balingen nimmt langsam aber sicher Formen an.















Balingen - Die Auswahl der Künstler haben drei Kuratoren übernommen. Die Balinger Galeristin Heidrun Bucher-Schlichtenberger hat sich für Renate Hofer und Basilius Kleinhans entschieden, Walter Meinlschmid vom Balinger Kunsthaus für Zeljko Rusic und Faxe Müller. Galerist und Kunsthistoriker Rudolf Greiner aus Tübingen hat, "weil schließlich das Geld gefehlt hat", einen Künstler ausgewählt: Vitali Safronov.

Erste Podeste fertig

Bei der Präsentation am Freitag hob Bürgermeister Ermilio Verrengia hervor, dass die Arbeiten das Motto "Wasser-Mensch-Natur" zusammenbringen. Er geht davon aus, dass die Kunstliebhaber im nächsten Jahr voll auf ihre Kosten kommen werden. Die Leiterin Ausstellung des Eigenbetriebs Gartenschau, Annette Stoll-Zeitler, hob hervor, dass Kunst auf einer Gartenschau nicht selbstverständlich sei. Aber dort, wo Künstler ihre Werke zeigen konnten, seien gute Erfahrungen gemacht worden. Die ersten Podeste für die Arbeiten seien bereits fertig.

Kunststadt Balingen

Für Heidrun Bucher-Schlichtenberger war es selbstverständlich, aktiv zu werden. Denn Balingen werde immer noch als Kunststadt wahrgenommen; diesen Ruf gelte es aufzufrischen. Dass dies gelingt, davon geht Walter Meinlschmidt aus, denn bei der Gartenschau würden international bekannte Künstler präsentiert. "Richtig tolle Kunst" gebe es zu sehen, ergänzte Rudolf Greiner.

Ausstellungen und Street Art

Weitere Veranstaltungen mit den Künstlern, eine Ausstellung mit Werken von Ansgar Skiba in der Rathaus-Galerie, Aktionen in der Zehntscheuer und die Gestaltung der Betonwand im Aktivpark durch Street-Art-Künstler, Kunstwerke, die Gartenschau-Aussteller selbst mitbringen – für die Verantwortlichen wird den Gartenschau-Besuchern eine umfangreiche Kunst-Palette geboten. "Und wenn das eine Kunstwerk auch über die Veranstaltung hinaus stehen bleibt oder sich der eine oder andere Besucher sich in eine Arbeit verliebt, profitieren auch die Künstler, für die die vergangenen Monaten nicht leicht gewesen sind", so Bucher-Schlichtenberger.

Die Künstler

Vitali Safronov ist 1966 im russischen Omsk geboren und lebt in Stuttgart, Belgrad und St. Petersburg. Seine Skulpturen thematisieren die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Zeljko Rusic, 1967 in Knin in Kroatien geboren und in Königsfeld lebend, stellt bei seinen mit Holz und Kettensäge erstellten Arbeiten den Menschen in den Mittelpunkt.

Faxe Müller, 1963 in Jossgrund Burgjoß im Spessart geboren, sind Keile unter anderem aus Stahl die immer wiederkehrenden Elemente seiner dynamischen Skulpturen.

Basilius Kleinhans, der 1968 in Beckum geboren wurde und in Günzburg und Sendenhorst lebt, schweißt Bronzplatten zusammen. Seine Arbeiten sind getragen von Gegensätzen wie Tag und Nacht oder Licht und Schatten.

Renate Hofer, die in Starnberg lebt und arbeitet, ist Bildhauerin. Sie spielt mit organoiden, weichen Formen und hat lebensgroße, heitere Figuren aus Terracotta geschaffen.