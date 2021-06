Alles bereit für die Sommer-Saison: Das Balinger Freibad öffnet an diesem Sonntag, 6. Juni, seine Türen. Wegen Corona gelten wie im vergangenen Jahr besondere Bedingungen und Einschränkungen.

Balingen - Die Aufnahme des Badebetriebs in Balingen sei möglich, da der Inzidenzwert anhaltend niedrig sei, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bäder in Engstlatt und Streichen öffen voraussichtlich eine Woche später, ab Samstag, 12. Juni.

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen dürfen zunächst einmal nur 327 Gäste gleichzeitig das Balinger Freibad besuchen. Der Zutritt ins Freibad ist nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich, für den Besuch gelten Zeitfenster (siehe Info).

Neben der Reservierungsbestätigung ist die Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Negativtestes oder eines vollständigen Impfnachweises notwendig, wobei seit der Zweitimpfung mindestens 14 Tage vergangen sein müssen. Genesene Personen müssen einen gültigen PCR-Test vorlegen, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt sein darf. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr benötigen diese Nachweise laut Mitteilung der Stadtverwaltung nicht.

Einheitliches Online-Bezahlverfahren

Zum Start der Freibadsaison können die Eintrittspreise nach erfolgter Online-Reservierung an der Freibadkasse in bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. Mit der Öffnung der Freibäder in Engstlatt und Streichen wird es dann nur noch ein einheitliches Online-Bezahlverfahren geben, damit ein zügiger Zutritt in die Bäder ohne längeres Anstehen an den Kassen ermöglicht wird.

Die Außenduschen an den Becken stehen zur Verfügung. Es können nur Einzelkabinen benutzt werden, die Sammelumkleidekabinen bleiben geschlossen. Der Zutritt zu den Schwimmbecken erfolgt ausschließlich an einer Stelle, die ständig von einer Aufsichtsperson überwacht wird. Beim Betreten des Beckens wird, wie bereits im vergangenen Jahr, jedem Schwimmer ein Silikon-Armband ausgehändigt, das man nach Verlassen des Wassers wieder zurückgibt. So wird sichergestellt, dass sich nur die maximal zulässige Zahl von Personen gleichzeitig im Becken aufhält.

Im Becken müssen Badegäste den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten; das wird vom Aufsichtspersonal überwacht. Die Kinderbecken bleiben bis auf weiteres geschlossen. Im Wechsel und zeitlich begrenzt können die Großrutsche, die Breitrutsche und die Sprungbretter genutzt werden; alle weiteren Attraktionen bleiben geschlossen.

Info: Die Regeln

Die Reservierung für den Freibadbesuch erfolgt online unter www.schwimmbaeder-balingen.safeaccess.shop. Möglich ist sie ab Samstag, 5. Juni. Interessierte, denen eine Online-Reservierung nicht möglich ist, können diese im Rathaus an der Inbfothek sowie im Bürgerbüro zu den üblichen Öffnungszeiten vornehmen lassen. Die Reservierungsbestätigung wird per Mail versendet und kann beim Eintritt auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Alternativ kann man das Ticket auch zuhause ausdrucken und in Papierform vorlegen.

Für den Besuch des Balinger Freibads gelten täglich zwei Zeitfenster: montags bis freitags vormittags jeweils von 6 bis 10.30 Uhr und von 11 bis 20 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen jeweils von 8 bis 10.30 und von 11 bis 20 Uhr.

Wer nicht vollständig geimpft ist oder als genesen gilt, kann sich in Balingen an mehreren Orten auf Corona testen lassen und sich dort ein für den Besuch erforderliches negatives Ergebnis einholen. Eine Übersicht über die Testzentren gibt’s online auf www.balingen.de; zusätzlich sind am Sonntag, 6. Juni, von 12 bis 17 Uhr Schnelltests im Foyer des Rathauses ohne Voranmeldung möglich.