3 Die neue Führungsmannschaft der Balinger Gesamtfeuerwehr (von links): Michel Hennig, Alexander Werner, Jochen Rapp, Roland Merz und Florian Rebholz Foto: Maier

Die Balinger Gesamtfeuerwehr hat eine neu zusammengesetzte Führungsmannschaft. Die "Floriansjünger" wählten am Samstagabend Florian Rebholz zu ihrem neuen Kommandanten.















Link kopiert

Balingen-Frommern - Der 37-jährige Rebholz folgt damit auf Thomas Gührs, der die Aufgabe nach fünf Jahren abgab – und er folgt quasi auf seinen Vater, Joachim Rebholz, der das Amt des Gesamtkommandanten vor Gührs innehatte. Florian Rebholz war davor bereits stellvertretender Gesamtkommandant und zudem Kommandant der Feuerwehrabteilung Balingen; dieses Amt hatte Anfang März Sebastian Adrion übernommen. Beruflich ist Florian Rebholz als Arzt im Zollern­alb-Klinikum tätig.

Neu ins Führungsgremium gewählt wurde als stellvertretender Gesamtkommandant Michel Hennig (Abteilungskommandant Streichen); bestätigt als Stellvertreter wurden Roland Merz (Kommandant Endingen), Jochen Rapp (Abteilung Balingen) und Alexander Werner (Kommandant Frommern).

Aktuell 325 aktive Wehrleute

Der scheidende Kommandant Gührs blickte in der Versammlung in der Frommerner Turn- und Festhalle auf die Jahre 2020 und 2021 zurück – die Jahre also, in denen wegen Corona keine Treffen stattfinden konnten. 325 Wehrleute sind demnach aktuell in den Abteilungen in Balingen und den Ortsteilen aktiv, das sind mehr als in den vergangenen Jahren.

Der Jugendfeuerwehr gehören 89 Mitglieder an, davon 22 in der Kinderfeuerwehr – in diesem Bereich ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Altersabteilung zählt 105 Mitglieder. An Einsätzen bewältigten die Balinger Feuerwehrleute 266 im Jahr 2019, 272 im Jahr 2020 und 373 im Jahr 2021.

OB dankt Thomas Gührs

Oberbürgermeister Helmut Reitemann dankte den Wehrleuten aller Abteilungen für deren Einsatz. Ihr Engagement bewertete er als "fantastisch". Er sei sicher, so Reitemann weiter, dass die Zusammenarbeit zwischen der Gesamtwehr und der Stadtverwaltung auch mit der neuen Führungsmannschaft unter Kommandant Florian Rebholz gut laufen werde – ebenso gut wie in den vergangenen Jahren mit Thomas Gührs. Dieser habe es mit seinem Team geschafft, dass die Balinger Abteilungen trotz der schwierigen Corona-Umstände immer einsatzbereit gewesen seien.

Neue Fahrzeuge und Neubauten

Als Höhepunkte in Gührs Kommandantenzeit nannte Reitemann unter anderem die Beschaffung zahlreicher Fahrzeuge, den Neubau des Gerätehauses in Stockenhausen sowie der Fahrzeughalle in Balingen, die Sanierung des Engstlatter Gerätehauses sowie die Einführung des Digitalfunks. Gührs habe, so Reitemann, ehrenamtlich ein großes Aufgabenspektrum bewältig und sich dabei immer als kompetenter Ansprechpartner bewiesen. Als Kommandant sei er zudem regelmäßig bei Einsätzen an vorderster Front dabeigewesen – ebenso bei besonderen Aktionen, etwa der Hilfe im vergangenen Jahr nach dem schweren Hochwasser in Trier. Reitemann verwies zudem auf die personelle Stärkung der Balinger Wehr: In diesem Jahr soll eine weitere hauptamtliche Gerätewarts­stelle besetzt werden.

Ehrungen

Im Rahmen der Versammlung der Gesamtfeuerwehr Balingen wurden zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste an Wehrmänner aller Abteilungen ausgesprochen.

10 Jahre:

Kevin Flohr, Marcus Leibold, Robin Haug, Julian Gieß, Pascal Rebholz, David Will, Nico Benzing, Marcel Hafenmayr, Marc Käfer, Daniel Link, Benjamin Metzler, Nico Haug, Jakob Herrman, Dennis Konz, Jessica Gieß, Daniel Huonker, Martin Unke, Johanna Urban, Pascal Pudrycki, Jan Schneider und Lukas Haid

15 Jahre: Jochen Dinger, Damian Hallas, Christian Kühn, Thomas Kille, Thomas Huonker, Marc Klein, Tobias Ruof, Manuel Artmeier, Marcel Schick, Thomas Veicht, Simon Scharl, Manuel Göhring, Christian Schöller, Andreas Letsch, Christian Letsch, Michel Hennig, Fabian Eisele, Bernd Renker, Jannik Schulze und Tobias Stingel

20 Jahre:

Florian Bleile, Thorsten Breisch, Burghard Zweig, Andreas Hinze, Dennis Jung, Michael Schneider, Matthias Kröner, Marcus Haug, Bastian Vogel, Michael Schlegel, Markus Weinmann, Eugen Keller, Jan-Peter Haag und Sascha Seeburger

25 Jahre:

Konrad Bonislawski, Nadine Breisch, Frank Haberbosch, Stefan Koch, Oliver Naschke, Florian Völkle, Matthias Haasis, Markus Häusel, Sabrina Röhr, Carl-Philipp Scheuermann, Roma Rebholz, Andreas Werner, Thomas Schneider, Michael Küstermann, Kai Haas, Simon Buttkus, Michael Krämer, Isabella Bitzer, Benjamin Ehmann, Andreas Jilke, Sabrina Rebholz und Joachim Groß

30 Jahre:

Thomas Fuchs, Jochen Urban, Gerd Koch, Jürgen Walz, Gerd Welzer, Wolfgang Byrszel, Thomas Weisser, Claus Naschke, Marc Naschke, Hans-Jürgen Thurner, Alwin Lotzer, Jens Stingel, Daniel Schüler, Kai Schmid, Jörg Haug, Markus Hintz, Steffen Gühring, Jochen Rapp, Fritz Ries, Timo Hafenmayr, Roland Merz, Udo Sehring, Ingolf Fritz, Harald Stengel, Sven Harich, Michael Scherle und Frank Espenlaub

40 Jahre:

Wolfgang Jetter, Albert-Franz Witzemann, Bruno Gieß, Frank Feuser, Robert Gobbo, Bernd Maier, Freddy Schilling, Jürgen Schneider, Klaus Jetter, Günter Stotz und Eckhardt Wengert

Feuerwehrfitnessabzeichen in Gold:

Steffen Gühring, Marcel Hafenmayr, Bernd Jetter, Alwin Lotzer, Stefan Rotter, Simon Scharl, Benjamin Schneider und David Will

Neue Ehrenmitglieder sind:

Karl-Dieter Haasis (Balingen) und Horst Ritter (Endingen).

Ehrennadel in Gold der Jugendfeuerwehr:

Patrick Schorrer

Ehrenmedaille in Silber:

Wolfgang Amann

Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze: