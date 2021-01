Balinger Familienunternehmen Bizerba gewinnt Amazon als Kunde

Aktuell forciert Amazon die Erweiterung des E-Commerce auf den Lebensmittel-Sektor und treibt den Einstieg in den stationären Handel voran. So übernahm der US-Onlinehändler schon im Jahr 2017 für 13,7 Milliarden US-Dollar die weltgrößte Bio-Supermarktkette Whole Foods Market mit rund 450 Filialen in den USA, Kanada und Großbritannien.

Derzeit ergänzt Amazon seine kassenlosen "Amazon Go"-Läden im Kleinformat um ausgewachsene Supermärkte unter dem Namen "Amazon Go Grocery". Nach Einschätzung von Branchenkennern dürfte der nächste Schritt die Erweiterung von "Amazon Fresh" vom Lieferdienst zur stationären Supermarktkette sein. Im stationären Handel setzt Amazon nur neu entwickelte, modernste Technik ein. Dafür hat das Unternehmen sowohl eigene Technologien entwickelt als auch führende Technologien rund um den Globus getestet und gekauft.