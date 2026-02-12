Balinger Fackelumzug: Facebook-Beitrag sorgt für Aufregung - am Ende steht ein Rauswurf

Nach dem Balinger Fackelumzug sorgt ein Facebook-Beitrag über einen angeblichen Vorfall mit einem Baby für Aufregung. Der betroffene Verein spricht von Aussage gegen Aussage – und handelt dennoch.
Mitgenommen und verletzt fühlt sich Norbert Handschuh nach den vergangenen Tagen. Der Zunftmeister der „Linkenbolder Höhlagoischter“ sieht seinen Verein mit Vorwürfen konfrontiert – ausgelöst durch einen mittlerweile gelöschten Facebook-Beitrag nach dem Balinger Fackelumzug. Eine Besucherin berichtete, dass sie während des Umzugs beobachtet habe, wie ein Mann und eine Frau ein Baby herumreichten. Beide seien alkoholisiert gewesen, so ihre Einschätzung; sie habe Angst vor einer Kindeswohlgefährdung gehabt. Zudem sei der Mann aggressiv aufgetreten. Er habe einen Fleecepullover der „Linkenbolder Höhlagoischter“ getragen. Der Post schlug mediale Wellen.