Echte Kugeleis-Fans schreckt es nicht ab, dass die Preise für die Schleckerei arg angezogen haben: Sommerzeit ist Eiszeit – am besten jeden Tag. Und bevor der Sommer nun zu Ende geht, lohnt sich noch schnell der Check nach der tollsten Kreation, dem verrücktesten Geschmackserlebnis und nach dem beliebtesten Eis. Im Fokus: die Balinger Eiscafés Vivaldi (Friedrichstraße 50), Venedig (Am Spitaltörle2) und Belvedere (Tübinger Straße 66).

Eigentlich ein Spiel mit fantasievollen Wesen

Los geht’s im Eissalon Venedig: Die gelernte Speiseisehrstellerin Bahar Kocabey arbeitet seit elf Jahren in dem Café, in dem es schon vormittags ordentlich brummt.

Die „verrückteste“ Eiskreation ihres Chefs Alessandro Beltramini dieses Jahr sei das Pokémon-Eis gewesen, meint Bahar Kocabey. Wie Pokémon-Eis schmeckt? „Fruchtig. Es ist gelb und knistert auf der Zunge“, erklärt sie mit breitem Lachen. Für die, die es nicht wissen: Pokémon ist eigentlich ein Computerspiel mit sagenhaft bunten und fantasievollen Wesen.

„Eis geht weg wie warmes Brot“

Jede Woche gebe es ein „Eis der Woche“. Die Renner waren da bisher Kinder-Bueno-Geschmack, Cookies- und Snickers-Eis.

„Für alle Sorten hat der Chef ein eigenes Rezept“, verrät Kocabey, „und eigentlich geht jede Sorte weg wie warmes Brot“, berichtet sie.

Darunter natürlich auch die Klassiker Vanille, Schoko und Himbeere. 33 Sorten hat das Venedig zu bieten, eine Kugel kostet 1,70 Euro. Geöffnet bleibt es bis Sonntag, 15. Oktober.

Was darf’s denn sein? Das Eis der Woche, nämlich „Snickers“, oder doch lieber eine Kugel „Bueno“? Foto: Maja Dick

Giulia Da Ros vom Eiscafé Vivaldi findet, dass die Kombination zweier Sorten den tollsten Geschmack auf die Zunge zaubert: „Ich muss gleichzeitig Yogurette-Eis und Haselnuss in der Waffel haben“, verrät sie. Das sei einfach so lecker! Abgesehen davon mag sie noch Pistazie und Cookie ganz besonders.

Malaga-Eis – nicht nur was für ältere Leute

29 Sorten hat das Vivaldi im Angebot, und eine weitere darunter ist Malaga, ein Eis mit Rum und Rosinen. „Das haben früher eher ältere Leute bestellt. Das hat sich geändert, auch Jüngere bestellen das“, meint sie. Am Alkohol könne das aber nicht liegen: „Da ist nur ganz wenig drin, nur für den Geschmack.“

Wann der Familienbetrieb in die Winterpause geht, steht noch nicht fest. „Vermutlich Anfang Oktober, aber das wird eher eine spontane Entscheidung.“ Eine Kugel Eis kostet hier 1,80 Euro.

„Das Saison-Ende? Hängt ja auch vom Wetter ab!“

Weiter geht’s in das erst im Juni eröffnete „Belvedere“ in der Tübinger Straße 66. René Pinna steht an der Theke und bedient die ersten Gäste des Tages. Seine ausgefallenste Kreation? Sesam- und Omas-Apfelkuchen-Eis nach eigenem Rezept. Er selbst mag Pistazie am liebsten.

Ein Bild zur Eröffnung im Juni dieses Jahres: Die Pinnas stehen hinter der Eistheke ihres neuen „Belvedere“ Foto: Kinderknecht

Welche Eissorte am besten geht? Da muss er nicht lange überlegen: „Ganz klar Vanille“, berichtet er. Aus insgesamt 26 Sorten können die Kunden wählen, und eine Kugel bei den Pinnas kostet 1,80 Euro.

Wie lange die Saison noch geht, weiß René Pinna momentan noch nicht. „Das hängt natürlich auch vom Wetter ab“, fügt Mutter Pinna hinzu.