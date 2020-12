Balinger Einzelhandel Landmetzgerei übernimmt "Sternenbäck"-Filiale

"Das Fleisch, das wir verarbeiten, kommt ausschließlich von regionalen Erzeugern", betont Schelkle. So das Rindfleisch vom Rinder- und Ochsenmastbetrieb Hetzel aus Streichen sowie das Schweinefleisch von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall und von Landwirt Ludwig Hartmann aus Rottenburg. Schelkle weist auch darauf hin, dass die Echt Schwäbische Landmetzgerei noch selbst produziert, und zwar in Mössingen.

Von dort werden die neue Filiale in der Balinger Innenstadt sowie die Filialen in Tailfingen und in Grosselfingen beliefert. Zur Firma gehört auch das Ess Handwerk in Ebingen.

"Wir waren schon seit vielen Jahren auf der Suche nach geeigneten Räumen in der Balinger Innenstadt", sagt Daniel Schelkle. "Wir", das sind er sowie Geschäftsführerin Ingrid Wenk-Schelkle, die zuständig ist für Partyservice und Küche, sowie Bruder Philipp, der für die Produktion verantwortlich ist. Es habe zwar immer wieder freie Geschäftsräume gegeben, doch diese entsprachen nicht den Vorstellungen der Firma.

Vor rund einem Jahr stellte Daniel Schelkle zusammen mit dem Balinger Bierbrauer Andreas Jetter und dem Geislinger Gärtner Jörg Brobeil die Idee einer Markthalle auf dem Strasser-Gelände vor, in der regionale Erzeuger ihre Produkte anbieten sollten. Doch aus verschiedenen Gründen kam eine Umsetzung nicht zustande (wir berichteten). Jetzt geht der Wunsch in der Balinger Friedrichstraße in Erfüllung.