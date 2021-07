1 Insgesamt 75 Kilo Marihuana soll der Angeklagte im Zollernalbkreis in den Umlauf gebracht haben. (Symbolfoto) Foto: David Strange – stock.adobe.com

Der angeklagte 26-jährige Balinger spielte eine zentrale Rolle beim Drogenhandel im Zollernalbkreis. Durch die Ermittlungsarbeit französischer Behörden flog die verschlüsselte Kommunikation auf.

Balingen/Hechingen - An diesem entscheidenden Prozesstag ist der Gerichtssaal voll mit Zuschauern. Die gesamte Familie des Angeklagten aus Balingen war gekommen. Denn an diesem Tag wird das Urteil gesprochen: Acht Jahr Freiheitsstrafe erhält der 26-Jährige wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zehn Fällen. Darüber hinaus werden Taterträge in Höhe von 395.200 Euro eingezogen.

Der letzte Prozesstag gibt viel Raum für ausführliche Plädoyers. Die Staatsanwältin betont in ihren Ausführungen besonders die sehr hohen Mengen an Betäubungsmitteln, mit denen der Angeklagte gehandelt hat. "Vor Gericht müssen wir uns oft den Vorwurf gefallen lassen: Wieso verurteilt ihr die Kleinkriminellen bei Drogendelikten und nicht die Großen, die damit viel Geld machen. Heute haben wir einen solchen ›Großen‹ auf der Anklagebank."

Gemäß der Ermittlungen handelte der Angeklagte mit insgesamt 2,1 Kilogramm Kokain, 75 Kilogramm Marihuana, drei Kilogramm Amphetamin und 1000 Ecstasy-Tabletten. "Er stand in der Hierarchie ganz oben. Er führte Preisabsprachen mit direkten Lieferanten aus Holland und ging mit hoher krimineller Energie sehr professionell vor", fügt die Staatsanwältin hinzu.

Während ihres Plädoyers zitiert sie zahlreiche Chatpassagen, die die französischen Ermittler im Zuge der Unterwandung des Unternehmens "Encrochat" zu Tage gebracht haben. Die Auszüge geben Aufschluss über das kriminelle Treiben des Angeklagten.

Passagen wie "Hoffentlich läuft alles gut, dann machen wir eine halbe Million", "Das schnelle Geld schmeckt einfach zu gut" und "Bring das Geld in die Schweiz, die fragen nicht woher das kommt und bunkern dir alles" zeugen von der hohen kriminellen Energie des Angeklagten.

"Sie dachten, man könne ihre Chats nicht abhören, deswegen wurde das alles offen kommuniziert. Die Ermittlungsarbeit der französischen Kollegen offenbarten unvorstellbare Mengen, die im Zollernalbkreis nachgewiesen werden konnten." Schlussendlich fordert die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe in Höhe von zehn Jahren und sechs Monaten.

Der Verteidiger sieht das Ganze erwartungsgemäß etwas anders: "Ich habe selten ein Plädoyer gehört, dass so wenig versöhnlich ist", sagt er. Sein Mandant habe ein vollständiges Geständnis abgelegt, habe keine Vorstrafen und sei das erste Mal in einem Gerichtssaal. "Obwohl wir es hier mit enormen Mengen zu tun haben, es gibt auch noch weit größere Mengen", fügt er hinzu.

Eine Gesamtstrafe in Höhe von sechs Jahren würde aus seiner Sicht ausreichen. Überlange Strafen würden ohnehin dem Resozialisierungsgedanken entgegenstehen. Außerdem sei der Handel nicht bandenmäßig durchgeführt worden und es seien keine Waffen im Spiel gewesen.

Richter Hannes Breucker verurteilt den Mann schließlich zu acht Jahren Freiheitsstrafe. Darüber hinaus wird angeordnet, dass 395 200 Euro Taterträge eingezogen werden. "Sie haben ihr Geschäft wie ein Kaufmann betrieben, als würde man irgendwo Lebensmittel bestellen. Es ist unglaublich, dass Sie als unbescholtener Mann von Null auf 100 gegangen sind", meint Breucker in seiner Urteilsbegründung.