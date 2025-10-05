Balinger Christustag: Das sind die drei Kandidaten für die evangelische Landessynode

1 Dekan Michael Schneider (von links) interviewte die drei Kandidaten für die Wahl der evangelischen Landessynode Chris Lehmann, Pfarrer Martin Brändl und Silke Stelter. Foto: Hruby Beim elften Balinger Christustag wurden die drei Kandidaten für die Wahl der evangelischen Landessynode der Öffentlichkeit vorgestellt.







Dekan Michael Schneider interviewte Pfarrer Martin Brändl aus Endingen, Hochschuldozent Chris Lehman aus Rietheim-Weilheim und Pflegedienstleiterin Silke Stelter aus Balingen. Sie alle sind der Meinung, dass es sich lohne, der Welt das Evangelium von Jesus Christus zu sagen nach dem biblischen Motto: „Suchet der Stadt Bestes“. Denn die Gesellschaft profitiere vom geistlichen Leben der Christen. In einer Welt voller Unruhe und Hektik könne man von Christen lernen, zur Stille und zur Ruhe zu kommen. In einer Zeit, wo es Spaltungen in der Gesellschaft gebe, sei die Kirche ein Ort der Versöhnung und der Ruhe, die Halt und Hoffnung vermittle.