1 Die Glasbecher für den Balinger Christkindlesmarkt bleiben in diesem Jahr im Depot. Zum Einsatz kommen Ende November Pappbecher für Glühwein & Co. Foto: Maier

Die von den Grünen angestrebte Rolle rückwärts beim Einsatz von Einweggeschirr auf dem Balinger Christkindles hat am Dienstagabend im Gemeinderat zu einer emotionalen Debatte geführt – und einer harten Landung: Es bleibt beim Einsatz der Pappbecher. Glücklich ist damit irgendwie niemand, doch ändern kann man’s nicht mehr.















Balingen - Wie berichtet, hatte der Verwaltungsausschuss im September in einer nichtöffentlichen Sitzung die Regeln für den Weihnachtsmarkt festgezurrt, der Ende November am ersten Adventswochenende in der City stattfindet.