Balinger Christkindlesmarkt: Das ist am ersten Adventswochenende geboten

Die Adventszeit in Balingen wird am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, mit dem Balinger Christkindlesmarkt rund um den Marktplatz eröffnet. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Die Besucher erwartet wieder ein umfangreiches Angebot: Verschiedene Leckereien, Adventsgestecke, Türkränze und Geschenkartikel wie Schmuck, Accessoires und vieles mehr werden an den Ständen angeboten. Zudem findet wieder der Kunsthandwerkermarkt im Bereich „Alter Markt“ statt.

Das Rahmenprogramm auf der Bühne vor dem Rathaus wird traditionell von den Balinger Chören, Musikvereinen und Schulen gestaltet. Weihnachtliche Lieder und Musikstücke werden so für die richtige Stimmung sorgen.

Lesen Sie auch

Auch für die jungen Marktbesucher wird wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Helfer der Volkshochschule Balingen laden zum gemeinsamen Basteln ins Zollernschloss ein, wo im Außenbereich Ponyreiten angeboten wird. Zudem ist eine Eisbahn und Karussells aufgebaut.

Programm für Kinder

Am Sonntag verzaubert die Märchenerzählerin Sigrid Maute um 14 Uhr und 15 Uhr Familien mit Kindern ab 5 Jahren mit einem wundervollen Wintermärchen im Saal des „Alten Landratsamts“. Das Team von „Traumkischtle“ zeigt am selben Ort eine Vorstellung von „Hänsel und Gretel.

Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt und wird an beiden Tagen gegen 15.30 Uhr in der Hütte am Zollernschloss kurz Halt zu machen.

Kostenloser Pendelverkehr

Es wird wieder einen kostenlosen Buspendelverkehr geben; Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz der Sparkassen Arena und am Sonntag, wenn die dortigen Einkaufsmöglichkeiten geschlossen haben, im Gewerbegebiet Gehrn. Von den Haltestellen beim toom-Baumarkt und beim Rewemarkt fährt der kostenlose Buspendelverkehr direkt zum Balinger Christkindlesmarkt und anschließend von der Einstiegstelle „City-Center“ wieder zurück ins Gewerbegebiet Gehrn. Die Busse pendeln am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr in kurzen Abständen.

Wochenmarkt auf dem Freibad-Parkplatz

In der Innenstadt finden sich wieder kostenlose Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern sowie auf dem Freibadparkplatz (Heinzlenstraße). Auf diesem Parkplatz wird am Samstag, 2. Dezember, auch der Wochenmarkt stattfinden.