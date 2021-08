1 Eine neue Spitze hat der Oldiechor Balingen. Von links: Gerhard Halbmann, Gabriele Baudellaire, Ex-Vorsitzende Anette Weiß und Herbert Bachus. Foto: Weiß

Vereine: Herbert Bachus folgt Anette Weiß an der Spitze

Balingen. Nach 17 Monaten hat der Oldiechor Balingen in der Eberthalle seine Hauptversammlung nachgeholt. Anette Weiß gab den Vorsitz aus beruflichen Gründen ab. Laura Levaj hörte als Kassiererin aus privaten Gründen auf.

Nach Bericht gab der musikalische Leiter Oliver Geiger einen Überblick. Das Jahr 2019 war laut Geiger für den Chor ein erfolgreiches Jahr. Zu nen seien Auftritte im Bahnhof und ein Gemeinschaftskonzert mit dem Ural-Kosakenchor in der Stadthalle. Dort wurde gleichzeitig das neue Outfit vorgestellt. Danach folgten der Auftritt beim Luciafest in Erlaheim und die Umrahmung des Familienfestes aufgrund des Besuches der Verwandten von Anette Weiß aus den USA, Fans des Oldiechors Balingen (OCB). Für 2020 war ein weiterer Höhepunkt geplant – Tanz in den Mai mit den Hurricanes und dem OCB, doch dieser fiel wie so vieles der Pandemie zum Opfer. Diese Veranstaltung ist nun für den 30. April 2022 in der Stadthalle Balingen geplant. Dazu will der OCB einen Projektchor einrichten, und alle, die Lust haben dabei zu sein, können sich über die Website oder bei aherter@web.de melden.

Obwohl der Chor in der Pandemiezeit nicht gemeinsam proben konnten, blieb man über Zoom in Kontakt und traf sich im Sommer draußen zu einer kleinen Wanderung. Was den OCB auszeichnet, ist der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung jenseits des Singens.

Neu und zwar einstimmig gewählt in den Vorstand sind Herbert Bachus als Vorsitzender, Gabriele Baudellaire als stellvertretende Vorsitzende und Gerhard Halbmann als Kassierer. Als erste Amtshandlung bedankte sich der neue Vorsitzende bei der scheidenden Anette Weiß mit einem Blumengruß und vielen guten Wünschen.

Aktuell probt der Chor in der Eberthalle am Freitag ab 20 Uhr. Da die Eberthalle auch für andere Veranstaltungen gebraucht wird, kommt es immer wieder zu Verschiebungen und Ausfällen der Probe. Deshalb wünscht sich der OCB einen Proberaum, und falls es in Balingen und Umgebung eine Lokalität gibt, die donnerstags immer frei ist, freut sich der OCB über Nachricht.