Balinger Band: „Subway“ kehrt zurück auf die große Bühne

Die in Balingen gegründete Melodic-Hardrock-Band „Subway“ will mit ihrem neuen Album an die Erfolge früherer Tage anknüpfen.
Viel Arbeit hat die Balinger Melodic-Hardrock-Band „Subway“ in ihr neues Album „Turn back the Time“ gesteckt. Einige Monate – von November 2024 bis Dezember 2025 – hat das Quintett in acht völlig neue und zwei neu aufgenommene Songs gesteckt. Mit dem Ergebnis sind die Bandmitglieder Peach Stöckli, Bemy Bitzer, Thomas Strobel, Martin Arnold und Robin Stöckli glücklich: „Es ist sehr gut geworden“, betonen die fünf Musiker unisono.