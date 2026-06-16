Balinger Autorin: Birgit Karwath vermittelt wichtige Message in ihrem neuen Roman

Die Balinger Autorin Birgit Karwath hat im vergangenen Jahr ihr zweites Buch geschrieben. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet sie über das Werk namens „Trommel Spuren“.
Birgit Karwath lebt im Balinger Ortsteil Streichen, im hintersten Haus. „Am liebsten würde ich noch abgelegener wohnen. Diese Ruhe hilft mir enorm beim Schreiben, hier kommen mir die besten Ideen“, erzählt die 63-jährige Autorin. Seit wenigen Wochen können Leseratten ihr neuestes Werk „Trommel Spuren“ online und in Buchhandlungen erwerben. Wir haben Karwath besucht und mit ihr über das Buch, die Recherche und ihre weiteren Pläne gesprochen.