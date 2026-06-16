Balinger Autorin: Birgit Karwath vermittelt wichtige Message in ihrem neuen Roman

Die Balinger Autorin Birgit Karwath hat im vergangenen Jahr ihr zweites Buch geschrieben. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet sie über das Werk namens „Trommel Spuren“.

Birgit Karwath lebt im Balinger Ortsteil Streichen, im hintersten Haus. „Am liebsten würde ich noch abgelegener wohnen. Diese Ruhe hilft mir enorm beim Schreiben, hier kommen mir die besten Ideen“, erzählt die 63-jährige Autorin. Seit wenigen Wochen können Leseratten ihr neuestes Werk „Trommel Spuren“ online und in Buchhandlungen erwerben. Wir haben Karwath besucht und mit ihr über das Buch, die Recherche und ihre weiteren Pläne gesprochen.

Die Geschichte auf Papier gebracht hat Karwath in ihrer Schreiberhöhle. Stolz präsentiert sie den schnuckeligen kleinen Raum mit Schreibtisch, PC und einer kleinen Kabine mit Mikrofon. Neben dem Schreiben arbeitet Karwath seit 2003 als Sprecherin, als sogenanntes Voice-over. „Leider hat die KI hier die Oberhand gewonnen, so dass ich nur noch wenig einspreche“, bedauert die Autorin.

Aufwendige Recherche

Das Schreiben und Verfassen von Romanen lässt sie sich hingegen nicht von der künstlichen Intelligenz nehmen, und so vollendete sie ihr zweites Buch mit dem Titel „Trommel Spuren“ im Herbst 2025.

Ein Dreivierteljahr lang intensives Schreiben plus aufwendige Recherche waren nötig, um die 400 Seiten lange Familiensaga fertigzustellen. Die Vorarbeit leistete Karwath aber schon viele Jahre vorher. „Das Manuskript für ‚Trommel Spuren‘ lag bereits seit 1993 in einer Schublade“, sagt die Schriftstellerin.

Damals habe sie die ersten Seiten während einer unschönen Phase voller Liebeskummer geschrieben, erinnert sich die 63-Jährige. Vor anderthalb Jahren kramte sie die Seiten wieder hervor und fasste den Entschluss, die Geschichte fortzuschreiben und zu vollenden.

Nun aber zum Inhalt und zur Message, die Karwath an die Leser weitergeben möchte: Das Buch startet mit einer zufälligen Begegnung in einem Zug auf dem Weg in die Niederlande. Dort lernen wir die Protagonistin kennen, die ihre Lebensgeschichte vom Zweiten Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert erzählt.

Bewegende Familiensaga

Es handelt sich um eine bewegende Familiensaga, die den Leser tief in die Abgründe des 20. Jahrhunderts führt. Der Roman spielt unter anderem in Frankreich und Berlin. Es entfaltet sich eine Geschichte von verlorener Liebe, verdrängten Geheimnissen und schicksalhaften Entscheidungen.

„Eine entscheidende Message, die das Buch vermitteln soll, ist, Mut aufzubringen, weiterzumachen, egal wie aussichtslos die Lage erscheinen mag“, sagt Karwath, die nicht zu viel verraten möchte, aber jedem, der sich für andere Menschen und deren Schicksale und Lebensgeschichten interessiert, ans Herz legt.

Im Frühjahr und Sommer 2025 schloss sich die Autorin quasi in ihrer Schreiberhöhle ein und tüftelte an ihrem Werk. „Es ist essenziell, dran zu bleiben, auch wenn man das Gefühl hat, dass einem nichts Gutes einfällt“, betont die Autorin. Gerade an solchen Tagen seien ihr dann doch noch die besten Ideen gekommen. Zudem löste ein Blick aus ihrem Fenster in Richtung Wald zu den nicht selten vorbeischauenden Rehen die ein oder andere Schreibblockade.

Weiteres Buch in Planung

Abschalten konnte sie nach der Vollendung des Buches aber nicht. Es folgten Termine mit dem Verlag, das Besprechen des Covers sowie die Suche nach Lesungen, auf denen sie ihr Werk vorstellt. Im Oktober wird sie zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse zugegen sein.

Vor rund 15 Jahren erschien mit „Flamenco Blues“ ihr erster Roman, ein Krimi mit Liebesgeschichte. Heute hat die 63-Jährige mehr Zeit und Energie, die sie in die Vermarktung stecken kann. Der Verkauf laufe aktuell sehr gut, gibt sie sich zufrieden.

Zudem hat sie bereits die Idee für ein drittes Buch: Darin möchte die geborene Biberacherin ein sehr persönliches und emotionales Thema behandeln. „Vor sechs Jahren kam mein Sohn bei einem Unfall ums Leben.“ Diesen Verlust plant sie in dem Werk zu verarbeiten. Wann sie dieses Projekt angeht, weiß sie noch nicht und macht sich heute auch noch keinen Druck.

Aber ihre Leser können davon ausgehen, dass nach „Flamenco Blues“ und „Trommel Spuren“ wohl noch ein weiteres Werk aus ihrer Feder entstehen wird.