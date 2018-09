Für zwölf junge Menschen aus der Region hat ihre Ausbildung bei der Netze BW begonnen. Am Standort Tuttlingen sowie in der Außenstelle Balingen-Engstlatt erlernen sie in dreieinhalb Jahren den Beruf des Betriebselektronikers. Diese Qualifikation sei gefragt, erläutert Ausbildungsleiter Martin Kupferschmid. Deshalb hat die EnBW-Tochter die Zahl der Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte erhöht. Neben Grundlagen in den Bereichen Metall und Elektro lernen die "Allrounder" den Umgang mit Installations- und Kommunikationstechnik, Mess-, Steuer-, Regelungstechnik, Elektronik, Antriebs- und Beleuchtungstechnik. Foto: Netze BW