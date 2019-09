Balingen Zweites Streetfood-Festival ein Volltreffer

Für 2,5 Milliarden Menschen rund um den Globus ist Streetfood übrigens Alltag. Den Ursprung hat die mittlerweile auch in Deutschland zum Kult gewordene Idee in Südamerika und Asien und den dortigen, meist mobilen Suppenküchen. Der Legende nach ist der erste Foodtruck bereits 1866 durch den Westen von Amerika gezockelt. Damals mit dem Hintergrund, die Cowboys bei den tagelangen Ritten mit gutem Essen bei Laune zu halten.

Hinter dem Balinger Festival stehen freilich keine Lasso schwingenden Reiter, sondern die Veranstalter von Rocking High aus Günzburg. Sie nennen ihre bundesweiten Feste "Schummeltage Street Food Festival". Schon der Name ist Programm, denn es gibt diverse Diäten, die einen so genannten "Schummeltag" erlauben, also einen Tag, an dem man nach Herzenslust und ohne schlechtes Gewissen schlemmen darf. Das nächste Mal in der Region am 28. und 29. September in Tübingen. Und sicher 2020 wieder direkt vor der eigenen Haustür.