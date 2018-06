Balingen Zweiter Bauabschnitt für Jugendhaus folgt

1985 war das Freizeithaus im Käsenbachtal einschließlich Zeltplatz eröffnet worden; die Einrichtung war dem Kreisjugendring zur unentgeltlichen Nutzung überlassen worden. Betrieb und Unterhaltung waren auf den dafür gegründeten Verein "Jugendzeltplatz und Freizeithaus Käsenbachtal" übertragen worden. Im vergangenen Jahr war der Verein aufgelöst, die Bewirtschaftung an den Zollernalbkreis zurückgegeben worden. Die Verwaltung der Einrichtungen übernahm die Kreisjugendpflege.

Die Einrichtung ist gefragt: Allein von Mitte Mai bis Ende September sind für das laufende Jahr 4300 Übernachtungen gebucht. Allerdings ist die Einrichtung in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Das Sachgebiet Gebäudemanagement und Technik des Landratsamts hat für dringend notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kosten von knapp einer halben Million Euro errechnet.

In einem ersten Bauabschnitt – Kostenpunkt: 120 000 Euro – ist zwischen Oktober 2017 und April 2018 der Sanitärbereich saniert und erweitert worden, und es wurde aus Brandschutzgründen ein zusätzlicher Notausstieg aus dem Keller geschaffen. Zwischen Oktober 2018 und April 2019 soll in einem zweiten Bauabschnitt (380 000 Euro) das obere Stockwerk renoviert werden. Unter anderem sollen die beiden vorhandenen Großschlafräume in sechs kleinere Zimmer aufgeteilt werden. Um weiterhin 30 Schüler plus Begleitpersonen unterbringen zu können, wurde ein Lagerraum aus dem Obergeschoss in den Keller verlegt; im Obergeschoss gibt das jetzt zwei zusätzliche Schlafräume.