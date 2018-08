Balingen Zweite Produktion ist jetzt im Kasten

Ein paar Wochen später traf man sich in einem größeren Kreis auf dem Schloss Gutenberg im Liechtensteinischen Balzers wieder. "Die heimliche Hochzeit wurde dem Ritter gemeldet. Dieser ließ Bruder Franz und die Braut gefangen nehmen und einschüchtern. Verschiedene Alltagsszenen auf der Burg" – so lautete diesmal der Drehplan. Dabei kamen auch Pferde zum Einsatz. Da waren Flexibilität und Ruhe angesagt. Obwohl es ein heißer und langer Drehtag war, blieb die Stimmung am Set recht gut. Jeder packte mit an, wo es etwas zu tun gab.

Inzwischen ist auch der dritte und voraussichtlich letzte Drehtag für Daniel Zeeb im Rolf-Hoesli-Film absolviert. Es ging auf die Ruine Gräpplang zwischen Sargans und Walensee und auf die Burg Ehrenfels bei Thusis. Da wurden die Kerkerszenen, die auf Schloss Gutenberg angedeutet wurden, und die Szenen gedreht, die den Schluss des Films einläuten. Der wird aber nicht verraten.

Die Besonderheit des Films ist laut Zeeb, dass die Handlung von einem Sprecher erzählt wird. Texte lernen war deshalb für die Laienschauspieler kein Thema. Um so mehr, und das war auch beeindruckend bei Stefan Haupt von "Zwingli", wurde auf Nuancen des Gesichtsausdrucks geachtet. Daniel Zeeb kann sich jetzt auf zwei Filmpremieren Anfang nächsten Jahres freuen, denn "Zwingli" wird 2019 in der Schweiz zum Reformationsjubiläum gezeigt.

Weitere Informationen: Eine Sequenz von "Bruder Franz" in der Kirche in Rhäzüns und zwei Trailer zum Film findet man auf Youtube. Informationen zum Film und Rolf Hoesli gibt es unter www.rolfhoesli.com.