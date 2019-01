Balingen Zweite Biersorte aus der Eyachstadt

"Es ist alles sehr gut gelaufen", zieht Jetter ein positives Fazit und ist auf das Ergebnis gespannt. Er hofft, dass der Ur-Trunk genauso ein Erfolg wird wie das Schwäbisch Hell. "Die Nachfrage hat meine Erwartungen übertroffen", freut er sich. "Es hat sogar Lieferengpässe gegeben."

Bei den zwei Biersorten soll es nicht bleiben: "Ideen sind da", hält der Dürrwanger fest. Doch für die Umsetzung will er sich nun etwas Zeit lassen. "Das Bierbrauen nimmt mich ganz schön in Anspruch. Es ist mehr als nur ein Hobby", sagt Jetter, der Wirtschaftsingenieur ist und im Hauptberuf Häuser und Wohnungen plant. Und an seinem Traum, einer Schaubrauerei in Balingen, hält er ebenfalls fest, wobei es in dieser Hinsicht "noch nichts Konkretes gibt".