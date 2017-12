Balingen Zwei Zähler das Ziel

Im Aufsteigerduell geht es zur NSU nach Neckarsulm, die über die Relegation den Aufstieg in die BW-Oberliga schaffte. Zuletzt setzte sich Neckarsulm überraschend mit 29:28 in Söflingen durch und verbesserte sich mit 9:17-Punkten vom letzten auf den drittletzten Tabellenplatz.

"Dieses Ergebnis verdeutlicht wieder genau, dass in dieser Liga vieles möglich ist und keine Mannschaft unterschätzt werden darf. Es kann einfach jeder gegen jeden gewinnen", weiß TVW-Spielertrainer Klaus Schuldt. Seine Mannschaft erreichte vor der kurzen Spielpause am vergangenen Wochenende ein 28:28-Unentschieden gegen Drittliga-Absteiger SG Pforzheim-Eutingen und belegt mit 16:10-Zählern den siebten Platz.

"Für uns war die Pause, wenn sie auch kurz war, sehr wichtig, um noch einmal die Kräfte bündeln zu können. In den beiden letzten Spielen in diesem Jahr gilt es noch einmal alles rauszuhauen, zunächst natürlich in Neckarsulm. Dies ist für uns eine sehr wichtige Partie gegen einen direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, den wir mit einem Sieg zunächst einmal deutlich distanzieren könnten", weiß der Spielertrainer der "Füchse". "Neckarsulm spielt, wie viele Mannschaften in der Liga, mit einer 6:0-Deckung. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Wir hoffen unsererseits, dass wir mit unserer 3-2-1-Formation den Gegner vor eine schwierige Aufgabe stellen können", gibt sich der 28-jähriger zuversichtlich. Die Vorgabe ist bei den Füchsen ganz klar: "Wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen; auch im Hinblick auf das Spiel eine Woche später bei Drittliga-Absteiger Herrenberg."