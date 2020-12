Balingen Zwei weitere Tote und 41 neue Fälle

Mit diesen neuen Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis auf 2692 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) hat sich ebenfalls erhöht, er lag am Freitag bei 118,8. Als infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts derzeit 416 Menschen. 2198 Menschen gelten als wieder genesen. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind im Kreis bisher 78 Menschen gestorben.

Im Zollern­alb-Klinikum waren am Freitag 17 Covid-Patienten aufgenommen, zwei mehr als am Donnerstag. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation (einer mehr als Donnerstag), zwei Patienten mussten beatmet werden (gleich viele wie Donnerstag).