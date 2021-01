Balingen Zwei weitere Corona-Tote

Zollernalbkreis. Die neu Betroffenen leben in Albstadt (13 Fälle), Balingen (9), Bisingen (3), Burladingen (8), Dotternhausen (1), Geislingen (2), Haigerloch (2), Meßstetten (1), Nusplingen (1), Rangendingen (2), Ratshausen (1), Schömberg (3), Straßberg (1), Winterlingen (1), Hausen am Tann (1). Im Zollernalbkreis sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei weitere Todesfälle zu beklagen, deren Gesamtzahl auf 107 steigt. Eine Frau und ein Mann, beide mehr als 80 Jahre alt, sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mit den neu gemeldeten Fällen hat sich die Zahl der bisher bestätigten Infektionen im Kreis auf 4738 erhöht. Als aktuell infiziert gelten 619 Personen. Die meisten Betroffenen leben in Albstadt (154), gefolgt von Balingen (115), Burladingen (74), Haigerloch (64), Hechingen (50) und Meßstetten (43). In Geislingen sind 22 Fälle gemeldet, in Bisingen 20, in Schömberg zwölf, in Winterlingen elf, in Straßberg drei, in Rangendingen zehn, in Grosselfingen vier, in Rosenfeld sieben; aktuell gelten nach wie vor nur Bitz sowie Weilen unter den Rinnen als corona-frei. 4012 Menschen, die sich das Virus seit Frühjahr im Kreis eingefangen haben, gelten als wieder genesen.