Balingen Zwei scharfzüngige Damen

Mit den Putzfrauen-Figuren "Mariele" und "Karlene" gelang Petra Binder und Doris Reichenauer ein Turboaufstieg in der süddeutschen Kabarett-Landschaft. Das Comedy-Duo "Dui do on de Sell" tritt am 25. April 2019 mit neuem Programm in der Stadthalle Balingen auf.