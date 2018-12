Balingen Zwei Kampfrichter sind bei der EM im Einsatz

Balingen-Weilstetten. Zunächst standen Ehrungen an. Einen Buchpreis für die beste Saisonleistung in ihrer Wettkampfklasse erhielten Jule Trickel, Jannis Gartmann, Nele Bix, Aaron Kommer, Alessia Venditti, Joshua Bozic, Lina Single, Julia Vogler, Joshua Kommer, Fabienne Bix und Cathrin Nickel. Des Weiteren wurden die Sport- und Mehrkampfabzeichen an 63 Schüler und 60 Athleten im Bereich U14 und älter verliehen. Mit 159 vergebenen Sportabzeichen wurde der Rekord vom Vorjahr mit 162 verliehenen Abzeichen knapp verfehlt.

Bei der Hauptversammlung informierte Abteilungsleiter Marc Single, dass die Wettkämpfer im Jahr 2018 bei mehr als 60 Veranstaltungen erfolgreich waren. 70 Kreismeistertitel, 17 Regionalmeistertitel, zwei württembergische Meistertitel, sieben Teilnahmen an den württembergischen Bestenkämpfen, vier Plätze unter den Top 8 bei den süddeutschen Meisterschaften, mehrere Top-Ten-Platzierungen in den WLV- und deutschen Jahresbestenlisten sowie fünf Kreis- und 24 Vereinsrekorde listete er auf. Darüber hinaus seien zwei Athleten Teil des deutschen D-Kaders.

Dass auch im geselligen Bereich einiges geboten war, zeigte Schriftführer Stefan Huber. Er erinnerte unter anderem an den Ausflug ins Hohenloher Land und den Schülerausflug in den Kletterpark Albstadt. Von vielen Einsätzen der Kampfrichter berichtete Kampfrichterwart Stefan Achatz. Unter anderem waren zwei Weilstetter bei den Europameisterschaften in Berlin im Einsatz.