Balingen Zwei Jahre Haft für stadtbekannten Pöbler

Eine psychische Erkrankung ergriff ihn dann – auch im Zusammenhang mit dem Tod seiner geliebten Mutter – und ließ ihn fortan nicht mehr los. Er wurde jähzornig, aggressiv und eine Gefahr für seine Mitmenschen. Psychiatrische Behandlungen ließ er nur auf Druck zu, wichtige Medikamente, die seine manische Schizophrenie positiv beeinflussen können, setzte er ab. Der Mann hielt und hält sich selber für nicht krank.

Das Hechinger Landgericht verurteilte ihn nun zu einer Gefängnisstrafe. "Sie haben Balingen und die Umgebung auf Trab gehalten", fasste Richter Breucker zusammen. Er fügte jedoch auch hinzu: "Wir sind überzeugt, dass in Ihnen kein grundübler Kerl steckt." Der Angeklagte sei "haarscharf" an einer Einweisung in die Psychiatrie vorbeigeschrammt.