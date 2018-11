Balingen Zuschüsse für Kita

Geplant ist, die Förderung des Betriebskostenabmangels der besagten Kindertagesstätte mit jener der konfessionellen Träger gleichzustellen. Hierdurch würde die Stadt 90 Prozent des Betriebskostendefizits der drei Gruppen der Kindertagesstätte übernehmen. Die Behindertenförderung Zollernalb betreibt in Balingen das Integrative Kinderhaus Neige, welches einen Schulkindergarten für Kinder ohne Behinderung und eine Kindertagesstätte für Kinder mit Behinderung beinhaltet. Für die Gruppen dieser Kita beteiligt sich die Stadt bisher mit einer kinderbezogenen Platzpauschale an den Betriebskosten. Da sich das Verhältnis von Kindern mit Behinderung zu Kindern ohne Behinderung in der Betreuung verschoben hat und dadurch eine Finanzierungslücke entstanden ist, soll das Fördersystem der Pauschalforderung rückwirkend zum 1. Januar auf Abmangelförderung umgestellt werden.

Die Betriebskosten werden nach der durchschnittlichen Belegung der Plätze im Verhältnis der behinderten und nicht behinderten Kinder aufgeteilt. Durch diese Änderungen entstehen Mehrausgaben von 10 000 bis 15 000 Euro jährlich.