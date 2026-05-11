Balingen zurück in erster Liga: HBW wird nach Aufstieg mit Feuerwerk empfangen

Die Aufstiegshelden kehren mitten in der Nacht heim. Der Fanclub des HBW Balingen-Weilstetten bereitet dem Team einen ganz besonderen Empfang.
Als der Mannschaftsbus des HBW Balingen-Weilstetten in der Nacht auf Montag gegen halb drei an der Mey Generalbau-Arena vorfuhr, war von Müdigkeit wenig zu spüren. Musik dröhnte durch die Nacht, Feuerwerk erhellte den Himmel über der Balinger Heimspielstätte, und die Fans bereiteten den frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteigern einen Empfang, wie ihn die Spieler so schnell nicht vergessen dürften.