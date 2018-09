Balingen Zum Unterrichtsbeginn fehlen Lehrer

Bei der Lehrereinstellung seien im Regierungsbezirk deutliche regionale Unterschiede festzustellen, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Während der Bodenseekreis und die Landkreise Ravensburg, Reutlingen und Tübingen bei den jungen Lehrkräften als Standort beliebt seien und deshalb gut mit Lehrkräften versorgt werden könnten, gestalte sich die Versorgung der Schulen im Alb-Donau-Kreis, in den Landkreisen Biberach und Sigmaringen sowie im Zollernalbkreis "mühsamer".

Ein Problem, mit dem das Staatliche Schulamt Albstadt schon länger zu kämpfen habe: Wer in der ersten Bewerbungsrunde nicht genau die Stelle bekomme, die er sich wünsche, habe die Möglichkeit, sich in einer zweiten Runde zu entscheiden. "Wir kommen immer erst in der dritten Runde zum Zug", sagt Schultheiß.

Was tun? Vielleicht sollten die Vorzüge einer Lehramtsstelle auf der Zollernalb besser kommuniziert werden, sagt Schultheiß. Die soziale Situation sei "deutlich besser als in Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim", geradezu ideal für jemanden, der neu anfange. Die Tätigkeit an einer Schule im ländlichen Raum sei lange nicht so belastend wie an einer Brennpunktschule. "Man kennt sich, es ist alles viel persönlicher, nicht so anonym wie in einem Ballungsgebiet. Und man wird noch willkommen geheißen", argumentiert der Leiter des flächenmäßig größten und von den Lehrerzahlen her kleinsten Schulamtsbezirks. 1500 Lehrkräfte sind im Zollernalbkreis, weitere 1000 im Kreis Sigmaringen tätig.