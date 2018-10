Balingen Zum Rinderbraten gibt’s Country-Musik

Der Uria-Mostbesen in der Dorfstraße 42 in Ostdorf wird gerne angenommen: Abend für Abend füllt sich die Halle, viele nutzen die Gelegenheit, nach Feierabend dort ein paar angenehme Stunden in geselliger Runde zu verbringen – und sich nebenbei über artgerechte Tierhaltung und Schlachtung zu informieren. Denn beides sind Dauerthemen bei "Rinderflüsterer" Ernst Hermann Maier und seiner Familie.

Noch bis Samstag, 20. Oktober, ist der Uria-Mostbesen in Ostdorf täglich ab 18 Uhr geöffnet. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Am 20. Oktober gibt es im Uria-Mostbesen zum Abschluss ein Konzert mit der Country-Band "Schwarzpulver".