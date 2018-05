Balingen Zukunft der Erddeponien im Fokus

Zollernalbkreis. Wie berichtet, wird der Landkreis vom 1. Juli an die beiden Erddeponien Schönbuch in Tailfingen und Hölderle in Weilstetten übernehmen. Bisher wurden die beiden Deponien von den Städten Albstadt und Balingen betrieben. Bei dem Rundgang am 8. Juni will das Landratsamt nun allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich frühzeitig über den Weiterbetrieb und die geplanten Änderungen zu informieren.

Beginn der für alle Interessierten offenen Begehungen ist um 13 Uhr auf der Deponie in Weilstetten; von 15.30 Uhr geht’s nach Tailfingen. Mitarbeiter des Landratsamts und Vertreter der Städte Balingen und Albstadt werden den derzeitigen Betrieb der Deponien und die künftige Ausgestaltung vorstellen.

Die Entsorgung von Erdaushub und Bauschutt ist im Zollernalbkreis seit den 1990er-Jahren auf die Städte und Gemeinden übertragen. Auf Grund immer strengerer Vorschriften beim Betrieb der Deponien und fehlender Kapazitäten bei der Deponierung von unbelastetem Bauschutt haben sich die Städte und Gemeinden nun mit dem Landkreis verständigt, dass dieser zukünftig diese Aufgaben wieder zentral übernimmt.