Balingen Zünftig wie ein Sonntagsbraten

"Der Kartlbauer" war Volkstheater vom Feinsten. Zünftig wie der Schweinsbraten am Sonntag. Perfekt gewürzt mit viel Witz und Szenenkomik und angerichtet in drei Akten, die beim Publikum für schallendes Lachen sorgten. Dann zum Beispiel, wenn das Tratschweib Kreszentia – genannt "Schreckschraube aus dem Pfarrhaus" – bekannt gibt, dass eine alte Jungfer wie ein Schiff im Trockendock sei. Sie wisse nämlich sehr wohl, wie man schwimmt, sei halt eben nur noch nie nass geworden. Oder wenn der Knecht schwindelt, dass er nie im Leben heiraten will: "Da verlobt sich eher der Papst und wird Protestant."