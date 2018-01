Balingen Zünfte leiden unter Bürokratie und Auflagen

Bei einem Narrentreffen in Benzingen vor 20 Jahren hätten gerade mal fünf Feuerwehrleute für Ordnung gesorgt: "Heute braucht man 25 Security-Leute im Zelt, und das kostet den Veranstalter 10 000 Euro. Security-Firmen schießen wie Pilze aus dem Boden, und eine gute Firma ist ganz schön teuer." Davon ganz zu schweigen stehe man als Vorstand "praktisch mit einem Fuß im Gefängnis".

An solchen Veranstaltungen wolle jeder verdienen –­ der Zeltverleih, die Security, das DRK und die örtlichen Vereine: "Alle halten die Hand auf. Der Veranstalter ist der Lieferant und schreibt am Ende rote Zahlen." Die Probleme würden für die Veranstalter von Jahr zu Jahr größer. Kein Wunder, dass kaum noch jemand bereit sei, eine größere Veranstaltung auszurichten oder in einer Zunft Verantwortung zu übernehmen.

Was die Verkehrssicherheit und die Kontrollen angeht, da seien die Städte und Gemeinden zuständig. Im Zollernalbkreis klappe die Zusammenarbeit gut, sagt Sieber. In anderen Landkreisen sei das nicht selbstverständlich: Da könnten für das Ausleihen von ein paar Verkehrsschildern auch mal 5000 Euro verlangt werden. "Klar, dass auch der Bauhof Geld kostet", räumt Sieber ein. Wenn Straßberg von Ebingen "ein paar Täfele" ausleihe, koste auch das Geld. Aber dass in Haigerloch die Narren geschult worden seien, wie Bauzäune und Verkehrsschilder aufzustellen seien, sei doch "total überzogen".

Was Walter Sieber weiß: "In zwei Wochen ist erst mal alles rum. Und in einem Jahr fangen wir von vorne an."