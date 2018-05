Balingen Zu Grottenteich und Streuobstwiesen

Danach wurde die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schmiden und Balingen erreicht: "Diese Straße hat eine große Bedeutung und war beim Eingliederungsvertrag Streichens zu Balingen 1970 wichtiger Bestandteil", verriet Rädle. Vorbei ging es an einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Kühen, an denen vor allem die Kinder ihre Freude hatten, zum alten Zillhausener Sportplatz. Auf jenem fanden zwischen 1925 und 1987 die Spiele des FC Zillhausen statt.

Danach ging es hinunter zum mit 25 Infotafeln versehenen Zillhausener Obstlehrpfad. Auf diesen kann sich jeder Wanderer über Herkunft, Verwendungsmöglichkeiten und Besonderheiten der jeweiligen Obstsorten informieren. "Die Bäume können in Form einer Pflegepacht langfristig kostenlos erworben werden. Der Besitzer verpflichtet sich zur Pflege seiner Bäume und darf dafür die Obsternte behalten", weiß Rädle.

"Die Streuobstwiesen sind artenreiche Lebensräume und leisten einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz", findet der Wanderführer. Er ging auch auf das schwäbische Nationalgetränk Most ein: "Ein optimaler Most wird aus dem Verhältnis zwei Drittel Äpfel und einem Drittel Birnen gemacht und hat fünf bis sechs Prozent Alkohol. Früher hat eine vierköpfige Familie bis zu 1000 Liter Most im Jahr getrunken." Am Ende des Obstlehrpfads gab es einen Verpflegungsstand des Fördervereins Zillhausen und der Dorfgemeinschaft Streichen mit einheimischen Produkten.

Vorbei an der Zillhausener Luther-Eiche ging es über einen kleineren Anstieg zurück zum Streichener Freibad, wo sich Wanderer und Nichtwanderer zum gemütlichen Beisammensein im Zelt trafen und den Tag ausklingen ließen, ebenfalls bewirtet vom Zillhausener Förderverein und der Streichener Dorfgemeinschaft.

Die Besucher bekamen dort auch das Streichener Brauchtum des Pfingstbutzes nähergebracht. Der Pfingstbutz wird jedes Jahr von jungen Männern aufrecht durch den Ort getragen, Bei jedem Halt ruft einer: "Pfingstbutz bin ich genannt, Eier und Schmalz sind mir wohlbekannt, Weißmehl schlag ich auch nicht aus, meine Kameraden und ich backen Dörsche draus." Mit Körben geht die Streichener Jugend so von Haus zu Haus und bittet um eine kleine Spende.