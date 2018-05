#MeToo: Landauf, landab wird über Diskriminierung aufgrund des Geschlechts diskutiert. Grund genug eigentlich für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich mit Äußerungen gegenüber dem anderen Geschlecht etwas zurückzuhalten. Nun ist der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli, nicht erst seit gestern für seine manchmal etwas zu flapsigen Bemerkungen bekannt. Jetzt ist er in der Sitzung des Planungsausschusses des Regionalverbands mit einer Randbemerkung ins Fettnäpfchen getreten. Spitzzüngig und leicht übermütig bezeichnete er die Balinger Kommunalpolitikerin Ingrid Helber als "junge Kollegin". Diese konterte und bat darum, genau so behandelt zu werden wie die anderen Ausschussmitglieder auch – egal, ob Mann oder Frau. "Ein bisschen mehr Respekt wäre schon nötig", tönte es zudem aus der Versammlung.