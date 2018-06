Balingen Zollerstädter leicht favorisiert

"Wir haben eine sehr gute Runde gespielt. Vor der Saison mussten wir viele neue Spieler integrieren; einen zweiten Platz hätte ich zu diesem Zeitpunkt sofort unterschrieben", bezeichnet Hechingens Trainer Stefan Ermantraut die Saison schon jetzt als gelungen. "Ich sehe gute Chancen für den Aufstieg. Ob wir aber gegen Tieringen in der Favoritenrolle sind, ist schwer zu sagen. Ich erwarte ein interessantes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir haben uns gut auf die Relegation vorbereitet, sind topfit und haben keine Verletzten zu beklagen", sieht Ermantraut seine Elf gerüstet. "Unsere großen Stärken sind unser breiter, ausgeglichener Kader, unsere Mentalität, unsere sehr gute Organisation in der Defensive und die unglaubliche Qualität in der Offensive. Zudem haben wir während der Saison auch mannschaftstaktisch zugelegt", kennt Ermantraut die Stärken seiner Elf.